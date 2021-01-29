COVID-19 bùng phát trở lại, nhiều trường tổ chức học online, hoãn thi, cho sinh viên nghỉ Tết sớm

Dịch COVID-19 đang bùng phát trở lại ở Hải Dương, Quảng Ninh, Hà Nội, Hải Phòng và Bắc Ninh. Trước tình hình này, nhiều trường đại học đã khẩn trương cho sinh viên nghỉ Tết sớm.

Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19, trường Đại học Kinh tế Quốc dân cho biết, đã khẩn trương yêu cầu sinh viên tuân thủ nghiêm túc các yêu cầu phòng chống dịch, thực hiện sát khuẩn, đeo khẩu trang. Ngoài ra, nhà trường cũng chuẩn bị sẵn sàng phương án học kết hợp trực tiếp và online, đồng thời chuẩn bị các camera đo thân nhiệt để đưa vào sử dụng khi cần thiết. Ngoài ra, ký túc xá của trường chuẩn bị các phương án và điều kiện phục vụ sinh viên vùng dịch ở lại ăn Tết trong trường hợp không về được quê. Còn tại Đại học Kiểm sát Hà Nội, đơn vị này đã điều chỉnh lịch nghỉ Tết nguyên đán và hoãn thi kết thúc học kỳ I. Cụ thể, học viên, sinh viên khoá 2, sinh viên khoá 5, 6, 7, 8 văn bằng 2 khoá 1, văn bằng 2 khoá 2 sẽ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu từ 12h ngày 28/1 (tức ngày 16 tháng Chạp năm Canh Tý) thay vì từ đầu tháng 2 như thông báo trước. Ngoài ra, trường hoãn thi học phần Luật Hình sự 1, Phương pháp nghiên cứu khoa học đối với sinh viên khoá 7, hoãn thi học phần Luật Hiến pháp đối với sinh viên lớp văn bằng 2 khoá 2.

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội cũng ngay lập tức điều chỉnh lịch học và lịch nghỉ của sinh viên. Toàn trường sẽ bắt đầu nghỉ Tết từ ngày 1/2, sớm hơn 1 tuần so với lịch ban đầu là từ ngày 8/2. Tuy nhiên, trường vẫn giữ nguyên lịch thi và lịch bảo vệ đồ án tốt nghiệp/khóa luận tốt nghiệp theo kế hoạch trong các ngày từ 29/1 đến 31/1 đối với các khóa từ K64 trở về trước. Các lớp bảo vệ tốt nghiệp có lịch tổ chức sau ngày 31/1 sẽ hoãn cho đến khi có thông báo mới. Khoa Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội cũng ra thông báo cho toàn bộ sinh viên của trường chuyển sang học online từ hôm nay, 29/1 đến hết ngày 6/2. Sau đó sinh viên sẽ nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 8/2. Trường tiếp tục có thông báo tuỳ theo diễn biến tình hình dịch bệnh.

Nhiều trường trung học thông báo dừng tất cả các hoạt động tập trung đông người. Ảnh: Báo Gia Lai Song song với các trường đại học, nhiều trường phổ thông cũng thông báo cho học sinh nghỉ học sớm. Trường Mầm non Tứ Liên (quận Tây Hồ) cho hơn 600 trẻ nghỉ học từ ngày 29/1 do có 1 trẻ ở trường có chú là nhân viên sân bay cảng Hàng không Quốc tế Vân Đồn, là F1 của BN 1553. Người chú này có ở nhà em bé vài ngày, sau khi về Quảng Ninh xét nghiệp thì âm tính với Covid-19. Các trường khác như trường Liên cấp Nguyễn Siêu, trường THCS Phan Đình Giót, trường Marie Curie cũng thông báo dừng tất cả các hoạt động tập trung đông người. Nếu dịch có diễn biến phức tạp, nhà trường sẽ cho học sinh nghỉ Tết Nguyên đán sớm hơn lịch thông báo ban đầu 1 tuần.

Thực hư chuyện bệnh nhân COVID-19 Quảng Ninh đi hát karaoke "có tay vịn"? Cơ quan chức năng khẳng định thông tin chia sẻ trên mạng xã hội về việc bệnh nhân nhiễm COVID-19 Quảng Ninh đi hát karaoke "có tay vịn" là sai sự thật.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/covid-19-bung-phat-tro-lai-nhieu-truong-to-chuc-hoc-online-hoan-thi-cho-sinh-vien-nghi-tet-som-394592.html