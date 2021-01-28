Từ hôm nay 28/1, Quảng Ninh dừng vận tải khách sau khi phát hiện ổ dịch mới

Mới đây, tỉnh Quảng Ninh đã thông báo khẩn tạm dừng các hoạt động vận tải khách đường bộ, đường thủy liên tỉnh, nội tỉnh trên địa bàn tỉnh từ 6 giờ hôm nay, ngày 28/1 cho đến khi có thông báo mới.

Theo thông báo từ Sở GTVT tỉnh Quảnh Ninh, các đơn vị vận tải khách khẩn trương giải tỏa khách đang hành trình, đưa phương tiện về nơi đậu, đỗ và thực hiện vệ sinh sát khuẩn cho phương tiện. Đồng thời, các nhà xe cũng theo dõi sức khỏe người điều khiển, người phục vụ trên phương tiện vận tải.

Thông báo tạm dừng vận tải hành khách của Sở GTVT tỉnh Quảng Ninh

Bên cạnh đó, các bến xe, cảng bến tàu khách, bến phà dừng tổ chức hoạt động, đồng thời bố trí phương tiện cho phương tiện vào vị trí đậu đỗ an toàn, thực hiện vệ sinh, khử khuẩn toàn bộ cảng, bến.

Đối với các phương tiện đang trên hành trình hoặc đã xếp khách phải nghiêm túc thực hiện khai báo y tế, sát khuẩn, đeo khẩu trang và thực hiện đúng quy định giãn cách.

UBND tỉnh Quảng Ninh giao Thanh tra Sở Giao thông vận tải tăng cường tuần tra, kiểm soát thực hiện quyết định này, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng lực lượng tham gia các chốt kiểm soát dịch khi có yêu cầu. Đồng thời yêu cầu Cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh Quảng Ninh kiểm soát việc thực hiện thông báo trên tại các cảng, bến khách, kịp thời báo cáo các vấn đề vướng mắc phát sinh tại các bến cảnh.

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