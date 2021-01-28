Cơ quan chức năng khẳng định thông tin chia sẻ trên mạng xã hội về việc bệnh nhân nhiễm COVID-19 Quảng Ninh đi hát karaoke "có tay vịn" là sai sự thật.

Tối 28/1, đại diện Phòng An ninh chính trị nội bộ PA03, Công an tỉnh Quảng Ninh xác nhận đang lập danh sách và triệu tập những người chia sẻ thông tin sai sự thật để làm việc.

Theo đó, sau khi Bộ Y tế công bố ca bệnh Covid-19 số 1553 (nam, 31 tuổi, nhân viên Cảng hàng không Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh), trên mạng xã hội facebook đã xuất hiện và lan truyền 1 văn bản kê khai thông tin lịch trình di chuyển, sinh hoạt chi tiết. Lịch trình này có tên P.A.T. với lý lịch trú tại Cẩm Phả, được cho là bệnh nhân nhiễm Covid-19 Quảng Ninh.

Đáng chú ý, trong nội dung này có ghi: “Ngày 23/1, anh T. sau khi đi ăn cơm có đi hát karaoke (có tay vịn) đến 23h15’ về Vân Đồn”.

Sau khi thông tin này được lan truyền trên mạng xã hội đã gây xôn xao cộng đồng mạng.

Nội dung tờ khai sai sự thật nhưng đang gây xôn xao cộng đồng mạng - Ảnh: PA03

Sau khi đối chiếu với thông tin của nam bệnh nhân 1553 và những người tiếp xúc với bệnh nhân này, lực lượng chức năng khẳng định thông tin chia sẻ trên mạng xã hội về anh P.A.T. là sai sự thật.

Cũng theo cơ quan này, có 1 trường hợp F1 trùng thông tin trên tờ lịch trình ảo, nhưng người này đã được đưa đi cách ly, lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả lần 1 âm tính. Điều đáng chú ý, trường hợp F1 tên T. này cũng không hề đưa ra nội dung tờ khai mà là do kẻ xấu "tự chế" và đăng tải lên mạng xã hội.

Cơ quan chức năng đang truy nguồn gốc bản kê khai trên, xử lý nghiêm các hành vi đăng tải, chia sẻ, bình luận liên quan đến bản kê này.

Từ hôm nay 28/1, Quảng Ninh dừng vận tải khách sau khi phát hiện ổ dịch mới Mới đây, tỉnh Quảng Ninh đã thông báo khẩn tạm dừng các hoạt động vận tải khách đường bộ, đường thủy liên tỉnh, nội tỉnh trên địa bàn tỉnh từ 6 giờ hôm nay, ngày 28/1 cho đến khi có thông báo mới.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thuc-hu-chuyen-benh-nhan-covid-19-quang-ninh-di-hat-karaoke-co-tay-vin-394564.html