Thực hư chuyện bệnh nhân COVID-19 Quảng Ninh đi hát karaoke "có tay vịn"?

Tin nóng 28/01/2021 21:57

Cơ quan chức năng khẳng định thông tin chia sẻ trên mạng xã hội về việc bệnh nhân nhiễm COVID-19 Quảng Ninh đi hát karaoke "có tay vịn" là sai sự thật.

Tối 28/1, đại diện Phòng An ninh chính trị nội bộ PA03, Công an tỉnh Quảng Ninh xác nhận đang lập danh sách và triệu tập những người chia sẻ thông tin sai sự thật để làm việc.

Theo đó, sau khi Bộ Y tế công bố ca bệnh Covid-19 số 1553 (nam, 31 tuổi, nhân viên Cảng hàng không Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh), trên mạng xã hội facebook đã xuất hiện và lan truyền 1 văn bản kê khai thông tin lịch trình di chuyển, sinh hoạt chi tiết. Lịch trình này có tên P.A.T. với lý lịch trú tại Cẩm Phả, được cho là bệnh nhân nhiễm Covid-19 Quảng Ninh

Đáng chú ý, trong nội dung này có ghi: “Ngày 23/1, anh T. sau khi đi ăn cơm có đi hát karaoke (có tay vịn) đến 23h15’ về Vân Đồn”.

Sau khi thông tin này được lan truyền trên mạng xã hội đã gây xôn xao cộng đồng mạng. 

covid-19-quang-ninh
Nội dung tờ khai sai sự thật nhưng đang gây xôn xao cộng đồng mạng - Ảnh: PA03

Sau khi đối chiếu với thông tin của nam bệnh nhân 1553 và những người tiếp xúc với bệnh nhân này, lực lượng chức năng khẳng định thông tin chia sẻ trên mạng xã hội về anh P.A.T. là sai sự thật. 

Cũng theo cơ quan này, có 1 trường hợp F1 trùng thông tin trên tờ lịch trình ảo, nhưng người này đã được đưa đi cách ly, lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả lần 1 âm tính. Điều đáng chú ý, trường hợp F1 tên T. này cũng không hề đưa ra nội dung tờ khai mà là do kẻ xấu "tự chế" và đăng tải lên mạng xã hội. 

Cơ quan chức năng đang truy nguồn gốc bản kê khai trên, xử lý nghiêm các hành vi đăng tải, chia sẻ, bình luận liên quan đến bản kê này.

Từ hôm nay 28/1, Quảng Ninh dừng vận tải khách sau khi phát hiện ổ dịch mới

Từ hôm nay 28/1, Quảng Ninh dừng vận tải khách sau khi phát hiện ổ dịch mới

Mới đây, tỉnh Quảng Ninh đã thông báo khẩn tạm dừng các hoạt động vận tải khách đường bộ, đường thủy liên tỉnh, nội tỉnh trên địa bàn tỉnh từ 6 giờ hôm nay, ngày 28/1 cho đến khi có thông báo mới.

Xem thêm
Từ khóa:   ca bệnh 1553 bệnh nhân 1553 BN1553

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 33 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 48 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 33 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 43 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Tâm sự gia đình 6 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào