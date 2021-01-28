Cập nhật tình hình COVID-19 mới nhất: Phát hiện thêm 72 ca nghi nhiễm vi rút tại Hải Dương

Tin nóng 28/01/2021 12:14

Theo kết quả xét nghiệm ban đầu, có đến 82 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 tại hai địa phương vừa xuất hiện ổ dịch. Trong đó, tại Hải Dương có 72 ca, còn Quảng Ninh có 10 ca nghi nhiễm COVID-19.

Tại cuộc họp mới đây, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, sau khi vào cuộc thần tốc, cơ quan y tế đã phát hiện thêm 82 ca dương tính mới sau khi tổ chức xét nghiệm lần đầu.

Đối với tỉnh Hải Dương, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh đã lấy 190 mẫu xét nghiệm, cho kết quả 72 ca dương tính với virus SARS-CoV-2. Tại Quảng Ninh, kết quả xét nghiệm phát hiện thêm 10 ca dương tính với virus SARS-CoV-2. Trước đó, lực lượng chức năng tỉnh này đã tiến hành các biện pháp phong tỏa khu vực Sân bay Vân Đồn, xác định được 355 ca F1; 124 ca F2; 2 ca F3 của bệnh nhân số 1.553. 

82 ca duong tinh
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp Thường trực Chính phủ với Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 - Ảnh: TTXVN

Trước đó, bệnh nhân nữ số 1.552 là công nhân công ty Trách nhiệm hữu hạn POYUN, có địa chỉ thường trú tại Kim Điền, xã Hưng Đạo, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Bệnh nhân có giao tiếp gần với bệnh nhân nữ được phát hiện dương tính sau khi nhập cảnh Osaka (Nhật Bản). Bệnh nhân đã được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm. Theo kết quả xét nghiệm khẳng định tối 27/1, bệnh nhân dương tính với COVID-19 và hiện được cách ly điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Còn bệnh nhân nam 1.553 đang là nhân viên tại Cảng hàng không Vân Đồn, có địa chỉ thường trú tại phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Do có biểu hiện sốt, ho khan, đau họng, bệnh nhân đã tự đến bệnh viện khám. Theo kết quả xét nghiệm tối ngày 27/1 của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Quảng Ninh, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, lực lượng chi viện của ngành Y tế đã nhanh chóng có mặt tại huyện Chí Linh, Hải Dương, như đã chi viện cho Đà Nẵng trước đó. Theo đó, các lực lượng khẩn trương lấy mẫu nhanh cho các ca F1, F2; xác định các đối tượng tiếp xúc gần với bệnh nhân 1.552, đã công bố sáng 28/1/2021.

Cập nhật tình hình COVID-19 mới nhất: Nữ bệnh nhân 1552 có lịch trình phức tạp, từng tiếp xúc với hơn 200 người

Cập nhật tình hình COVID-19 mới nhất: Nữ bệnh nhân 1552 có lịch trình phức tạp, từng tiếp xúc với hơn 200 người

Sáng ngày 28/1, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hải Dương cho biết, ban đầu đã xác định có 237 người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính COVID-19 số 1552.

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Từ khóa:   COVID-19 ở Việt Nam Covid-19 Bệnh nhân Covid-19 ở Quảng Ninh

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