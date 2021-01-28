Bệnh nhân COVID-19 số 1553 ở Quảng Ninh có bệnh lý nền đái tháo đường, đang được theo dõi sát phòng diễn biến nặng.

Theo thông tin từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, sức khoẻ của BN1552 (34 tuổi, ở Hải Dương) vẫn đang bình thường. Còn BN1553 (31 tuổi, ở Quảng Ninh) đang được theo dõi sát sao phòng biến chứng nặng do bệnh nhân có bệnh lý nền đái tháo đường. Các bác sĩ đang cũng đang theo dõi để kịp thời có điều chỉnh phác đồ điều trị theo diễn biến của bệnh nhân.

Bệnh nhân 1553 nhiễm COVID-19 có bệnh lý nền đái tháo đường - Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, Bộ Y tế vừa công bố 2 ca nhiễm COVID-19 cộng đồng tại Quảng Ninh và Hải Dương. Cụ thể, ca bệnh1552 là công nhân công ty TNHH POYUN, có địa chỉ thường trú tại Kim Điền, xã Hưng Đạo, TP. Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Bệnh nhân có giao tiếp gần với bệnh nhân nữ được phát hiện dương tính virus SARS-CoV-2 sau khi nhập cảnh Osaka (Nhật Bản). Kết quả xét nghiệm khẳng định tối 27/1 cho thấy bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2.

Ca bệnh 1553 là nhân viên Cảng hàng không Vân Đồn, có địa chỉ thường trú tại phường Hồng Hà, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Do có biểu hiện sốt, ho khan, đau họng, bệnh nhân đã tự đến bệnh viện khám. Bệnh viện đã lấy mẫu bệnh phẩm, kết quả xét nghiệm tối 27/1 của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Quảng Ninh khẳng định bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Ngay sau đó, cả hai bệnh nhân này đã được đưa đến cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

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