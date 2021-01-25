Vụ mẹ trẻ 2k sát hại con gái 4 tháng tuổi: Hé lộ nguyên nhân đau xót

Xã hội 25/01/2021 17:50

Tại cơ quan công an, Đào khai do bực mình cháu bé quấy khóc nên sát hại con gái.

Liên quan đến vụ mẹ trẻ sát hại con gái 4 tháng tuổi ở Bắc Kạn gây xôn xao dư luận, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Kạn đã hé lộ nguyên nhân ban đầu.  

Trước đó, vào khoảng 16 giờ ngày 21/1, lực lượng chức năng nhận tin báo của anh Đặng Văn Cuối hiện đang làm thuê tại tỉnh Lào Cai về việc con gái gần 4 tháng tuổi tử vong chưa rõ nguyên nhân tại nhà riêng.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Bắc Kạn phối hợp cùng công an địa phương nhanh chóng vào cuộc điều tra.

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Hoàng Thị Đào tại cơ quan công an - Ảnh: Công Lý 

Nạn nhân là cháu Đ.N.L, sinh tháng 9/2020. Khám nghiệm pháp y cho thấy trên cổ nạn nhân có 2 vết thương, nghi bị siết cổ dẫn tới ngạt thở tử vong. Thời gian tử vong khoảng 14-16 giờ cùng ngày.

Với nhiều tình tiết đáng ngờ, lực lượng chức năng đã tạm giữ mẹ cháu bé là Hoàng Thị Đào (vợ anh Cuối) sinh năm 2000, hộ khẩu tại thôn Nà Đúc, xã Địa Linh, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn để điều tra.

Đến trưa ngày 22/1, Đào đã thừa nhận hành vi sát hại con gái. Đào khai nhận chiều 21/1, do bực tức con quấy khóc nên đã dùng khăn siết cổ con. Sau khi gây án đã sang nhà hàng xóm gần đó để nhờ gọi điện thông báo cho chồng của mình đang làm thuê tại tỉnh Lào Cai.

Cũng theo thông tin từ lực lượng chức năng và chính quyền địa phương, Đào là người không được nhanh nhẹn, nghiện chơi game trên điện thoại và có dấu hiệu trầm cảm sau sinh.

Hiện vụ việc vẫn đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

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