Nghi vợ ngoại tình, chồng cắt tóc vợ đuổi đi sau đó sát hại 2 con nhỏ rồi tự tử

Xã hội 22/01/2021 23:52

Nghi vợ ngoại tình, chồng viết thư tuyệt mệnh về việc sẽ sát hại 2 con rồi tự sát. Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Ngày 22/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án hình sự giết người xảy ra vào ngày 17/1 tại khu Thanh Hà, xã Võ Miếu, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 16 giờ ngày 15/1, vợ anh Trần Minh H. (31 tuổi) là Trần Thị B. (25 tuổi) đưa hai con của mình là A. (7 tuổi) và N. (6 tuổi) về nhà bố mẹ ở xã Đông Cửu, huyện Thanh Sơn chơi.

Sau khi từ Hà Nội về, không thấy vợ và 2 con ở nhà nên khoảng 2 giờ sáng 16/1, anh H. sang nhà bố mẹ vợ gần đó để tìm. Tại đây, anh H. không thấy vợ mà chỉ có 2 con nên anh H. ngủ lại.

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Nghi vợ ngoại tình, chồng sát hại 2 con rồi tự sát - Ảnh: Tuổi Trẻ

Đến 6 giờ cùng ngày, anh H. đưa hai con về nhà riêng ở khu Thanh Hà, xã Võ Miếu, huyện Thanh Sơn. Đến khoảng 7 giờ thì chị B. về nhà. Nghi ngờ chị B. có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác nên hai vợ chồng xảy ra xô xát. Anh H. xé áo, cắt tóc rồi đuổi vợ ra khỏi nhà. Sau đó, anh H. vào nhà viết thư tuyệt mệnh về việc sẽ sát hại 2 con rồi tự sát.

Tối 16/1, sau khi ăn cơm tại nhà chú họ trở về, anh H. cùng 2 con lên giường ngủ. Tại đây có dấu hiệu H. đã dùng dao đâm hai con tử vong rồi tự sát.

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