Đi khách sạn 'tâm sự' với bạn trai quen qua mạng, nữ sinh viên bị quay clip nóng tống tiền

Quen nhau qua mạng xã hội, nữ sinh viên cùng bạn trai vào khách sạn "tâm sự". Tại đây, gã đàn ông đã quay clip nóng tống tiền bạn gái.

Ngày 22/1, Công an quận Cái Răng, TP. Cần Thơ đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Văn Huyền (30 tuổi, ngụ xã Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Đỗ Văn Huyền quay clip nóng tống tiền bạn gái - Ảnh: Người Lao Động

Theo thông tin trên Người Lao Động, vào ngày 6/1, một nữ sinh viên 21 tuổi tại Cần Thơ làm đơn tố cáo đến cơ quan công an về việc bị Huyền quay clip nóng tống tiền. Qua quá trình điều tra, công an xác định Huyền và nạn nhân quen nhau qua mạng xã hội. Sau đó, cả 2 người hẹn nhau đến khách sạn quan hệ. Huyền đã lén quay lại cảnh ân ái để tống tiền nạn nhân.

Huyền nhắn tin yêu cầu nữ sinh viên phải đưa 10 triệu đồng và đến khách sạn ngủ qua đêm. Cô gái vì lo sợ nên đã chấp nhận yêu cầu này. Cả hai hẹn nhau gặp tại một khách sạn ở phường Hưng Phú, quận Cái Răng. Khi Huyền đang nhận tiền từ nạn nhân thì bị lực lượng công an ập vào bắt quả tang. Vụ việc đang được điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/di-khach-san-tam-su-voi-ban-trai-quen-qua-mang-nu-sinh-vien-bi-quay-clip-nong-tong-tien-394128.html