Bực tức vì không xin được tiền, Chu Văn Sáng đổ thuốc diệt chuột vào nồi xáo gà nhằm sát hại vợ cũ.

Sáng 21/1, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Chu Văn Sáng (55 tuổi, trú huyện Nam Đàn) về tội sát hại vợ.

Theo cáo trạng, Sáng và bà N.T.A. từng có quan hệ vợ chồng. Năm 2013, hai người ly hôn nhưng vẫn chung sống trong căn nhà ở xã Hưng Đông, TP. Vinh.

Khoảng giữa tháng 7/2020, bà A. bán mảnh đất thuộc sở hữu riêng của mình. Biết chuyện, Sáng xin 10 triệu đồng để tiêu xài nhưng bà A. không đồng ý. Bực tức, Sáng thường xuyên mâu thuẫn, cãi vã với vợ cũ.

Bực tức vì không xin được tiền, bị cáo Chu Văn Sáng đổ thuốc diệt chuột vào nồi xáo gà vợ đang nấu - Ảnh: Zing

Ngày 12/8/2020, do vẫn ghi hận chuyện vợ cũ không cho tiền, Sáng đến chợ Ga ở TP. Vinh mua gói thuốc diệt chuột với ý định sát hại bà A.

Khi về nhà, Sáng đổ gói thuốc diệt chuột vào nồi xáo gà mà bà A. đang nấu. May mắn là bà A. phát hiện thấy có màu vàng lạ dính xung quanh nồi nên không ăn. Sau đó, bà A. trình báo sự việc lên công an. Hôm sau, Sáng đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Căn cứ vào các tình tiết của vụ án và các bằng chứng thu thập được, HĐXX tuyên phạt Chu Văn Sáng 8 năm tù về tội Giết người.

