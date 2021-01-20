Bực tức vì can ngăn vợ không được, Nay Ninh đã nhặt 1 khúc gỗ tại khu vực bếp rồi đánh vợ tử vong. Vụ việc đang được điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

Ngày 20/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Nay Ninh (SN 1967, trú Buôn Ma Hrai, Ia Hiao) để điều tra về hành vi đánh vợ tử vong.

Chồng đánh vợ tử vong vì uống quá nhiều rượu - Ảnh: Công Lý

Theo thông tin trên Công Lý, khoảng 17 giờ ngày 18/1, Nay Ninh cùng vợ mình là chị S.H.Đ. (SN 1969, cùng trú Buôn Ma Hrai) ngồi uống rượu tại rẫy thuộc địa phận xã Ia Hiao.

Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, Nay Ninh thấy chị Đ. uống nhiều nên can ngăn đừng uống nữa. Chị Đ. chẳng những không nghe lời chồng mà còn uống thêm nhiều rượu nữa.

Bực tức vì can ngăn vợ không được, Nay Ninh đã nhặt 1 khúc gỗ tại khu vực bếp rồi đi đến đánh liên tiếp vào người của chị Đ. khiến nạn nhân ngã xuống đất. Một lúc sau, Nay Ninh kiểm tra thì phát hiện chị Đ. đã chết nên báo gia đình.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

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