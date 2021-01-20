Chụp ảnh cùng cô dâu 62 tuổi, chồng trẻ lộ gương mặt 'dị dạng', biết nguyên nhân ai nấy càng thêm ngán ngẩm

Xã hội 20/01/2021 17:20

Sau hơn 2 năm về chung nhà, cô dâu 62 tuổi và chồng trẻ luôn nhận được đông đảo sự quan tâm của dân mạng.

Dù đã kết hôn được 2 năm nhưng cặp đôi Thu Sao – Hoa Cương vẫn nhận được đông đảo sự quan tâm của cộng đồng mạng. Sau đám cưới, chị Thu Sao được dân mạng đặt biệt danh là cô dâu 62 tuổi. Nhất cử nhất động của hai vợ chồng, từ chuyện thể hiện tình cảm thái quá đến hành trình phẫu thuật thẩm mỹ không ngừng nghỉ với tuyên bố "có chết cũng phải làm con ma đẹp" đều khiến dân tình tò mò, bàn tán không ngớt. 

Dù chị Thu Sao luôn tự hào về nhan sắc "lão hóa ngược" thế nhưng vẻ ngoài "trồi sụt" thất thường của chị làm những người quan tâm không khỏi đặt dấu hỏi. Nhiều dân mạng cho rằng cô dâu Cao Bằng quá lạm dụng những phần mềm chụp ảnh sống ảo, dẫn đến không ít tình huống tréo ngoe mà nạn nhân gần đây nhất chính là anh chồng trẻ Hoa Cương. 

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Vợ chồng cô dâu 62 tuổi sau hơn 2 năm về chung nhà - Ảnh: FBNV

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Gương mặt búng ra sữa của anh Hoa Cương khiến dân tình sửng sốt - Ảnh: FBNV
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Dân mạng cho rằng cô dâu 62 tuổi quá lạm dụng app sống ảo - Ảnh: FBNV

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Khi so sánh với những bức ảnh anh Hoa Cương tự đăng, sự khác biệt càng rõ rệt - Ảnh: FBNV

Cụ thể, trong những hình ảnh chụp với vợ, anh Hoa Cương được "cà" mặt đến nhẵn thín, trắng như trứng gà bóc. Đôi mắt to tròn long lanh cùng đôi môi chúm chím khiến dân tình không biết phải nói gì. Đặc biệt khi so sánh với những hình ảnh chụp bằng cam thường mà anh Hoa Cương đăng lên trang cá nhân, khuôn mặt khác lạ của anh khi chụp cùng vợ càng dở khóc dở cười hơn nữa. 

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