Chụp ảnh cùng cô dâu 62 tuổi, chồng trẻ lộ gương mặt 'dị dạng', biết nguyên nhân ai nấy càng thêm ngán ngẩm

Dù đã kết hôn được 2 năm nhưng cặp đôi Thu Sao – Hoa Cương vẫn nhận được đông đảo sự quan tâm của cộng đồng mạng. Sau đám cưới, chị Thu Sao được dân mạng đặt biệt danh là cô dâu 62 tuổi. Nhất cử nhất động của hai vợ chồng, từ chuyện thể hiện tình cảm thái quá đến hành trình phẫu thuật thẩm mỹ không ngừng nghỉ với tuyên bố "có chết cũng phải làm con ma đẹp" đều khiến dân tình tò mò, bàn tán không ngớt.

Dù chị Thu Sao luôn tự hào về nhan sắc "lão hóa ngược" thế nhưng vẻ ngoài "trồi sụt" thất thường của chị làm những người quan tâm không khỏi đặt dấu hỏi. Nhiều dân mạng cho rằng cô dâu Cao Bằng quá lạm dụng những phần mềm chụp ảnh sống ảo, dẫn đến không ít tình huống tréo ngoe mà nạn nhân gần đây nhất chính là anh chồng trẻ Hoa Cương.