Chồng vui mừng khi thấy vợ cũ vẫn giữ hình cưới, đến khi nghe câu trả lời của cô ấy thì nghẹn lời chết lặng

Tâm sự 21/08/2025 16:40

Lúc đó tôi thấy vợ quá ích kỷ, hẹp hòi nên ký đơn không suy nghĩ. Tôi là người đàn ông trong gia đình thì vợ phải nghe theo, tôi muốn vợ phải hiểu điều đó.

Năm ấy, vợ chồng tôi có để dành được một khoản tiết kiệm khoản 900 triệu. Chúng tôi định tập tành kinh doanh. Nhưng thời gian đó, em gái của tôi gặp tai nạn phải vào viện, tôi liền lấy số tiền tiết kiệm đó để lo cho em. Vợ tôi rất tức giận hỏi vì sao tôi không hỏi ý kiến của cô ấy, trong khi chồng của em ấy cũng làm ra tiền, bố mẹ tôi còn có đất đai ở quê. Tôi chỉ nói mình là anh trai thì phải lo cho em gái, còn bố mẹ cũng phải có tài sản để dưỡng già. 

Vợ tôi tức giận suốt cả tuần rồi quyết định ly hôn chồng. Cô ấy cho rằng tôi không tôn trọng vợ, gia trưởng và chỉ biết nghĩ cho gia đình của mình. Lúc đó tôi thấy vợ quá ích kỷ, hẹp hòi nên ký đơn không suy nghĩ. Tôi là người đàn ông trong gia đình thì vợ phải nghe theo, tôi muốn vợ phải hiểu điều đó.

Sau khi ra tòa ly hôn, vợ tôi nuôi con còn tôi chu cấp tiền mỗi tháng. Nhưng số tiền tiết kiệm là của hai vợ chồng, nên sau khi ly hôn tôi cũng cố gắng vay mượn để trả lại cô ấy một nửa. Chẳng ngờ được, sau khi ly hôn vợ, công việc của tôi cũng xuống dốc không phanh, trong người chẳng còn mấy đồng. Em gái tôi lúc đó ngỏ ý mời tôi về sống cùng, tôi đồng ý ngay. Nhưng từ ngày về ở nhà em gái, tôi sống phải để ý ánh mắt soi mói của em rể, làm gì cũng thấy không thoải mái. Lúc này tôi mới nhớ về vợ con của mình.

 

Chồng vui mừng khi thấy vợ cũ vẫn giữ hình cưới, đến khi nghe câu trả lời của cô ấy thì nghẹn lời chết lặng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vợ cũ biết được tình hình của tôi nên nói không muốn nhận trợ cấp từ tôi nữa. Cô ấy giờ đã ổn định công việc, thậm chí là sống thoải mái với việc kinh doanh cô ấy tự điều hành. Đến một ngày sang nhà vợ cũ đón con đi chơi, tôi tình cờ thấy cô ấy vẫn giữ lại hình cưới trong nhà. Tôi nuôi hy vọng nối lại tình xưa với vợ cũ.

Tối hôm đó, tôi nhắn tin cho vợ cũ hỏi vì sao cô ấy còn giữ hình cưới, nói muốn cùng cô ấy bắt đầu lại. Vợ cũ trả lời một câu khiến tôi nghẹn lời chết lặng:

“Em muốn con sau này hiểu rằng bố mẹ chúng từng yêu thương nhau nhưng lại không có duyên sống với nhau cả đời. Em muốn con lớn lên với niềm tin rằng bản thân là kết tinh tình yêu của ba mẹ. Sau này con lớn, em sẽ giải thích cho con chuyện mình ly hôn để con không tổn thương nhiều”.

Tôi nghe vợ nói thế mà thấy chua chát xót xa, đau lòng vô cùng. Tôi từng có vợ con, gia đình ấm cúng nhưng lại không biết giữ lấy. Giờ tôi hối hận lắm, tôi phải làm sao đây?

Giúp việc mang thai, vợ trẻ vui như Tết nhưng 9 tháng sau, cô 'kinh hãi' khi biết tác giả cái bầu không phải của chồng mình

Giúp việc mang thai, vợ trẻ vui như Tết nhưng 9 tháng sau, cô 'kinh hãi' khi biết tác giả cái bầu không phải của chồng mình

Mấy tháng Xuân mang bầu, tôi săn sóc từng chút một, sữa bầu cũng là loại đắt tiền nhất. Ngày cô bé ấy đi sinh, tôi còn đặt loại phòng dịch vụ, chẳng thiếu ai thứ gì. Vậy mà khi đứa bé chào đời, tôi bắt đầu thấy không ổn.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Diễn biến bất ngờ vụ bé trai 14 tháng bị bạo hành tử vong: Chưa đủ căn cứ khởi tố bảo mẫu tội Giết người

Diễn biến bất ngờ vụ bé trai 14 tháng bị bạo hành tử vong: Chưa đủ căn cứ khởi tố bảo mẫu tội Giết người

Đời sống 28 phút trước
Mao Hiểu Đồng lên tiếng sau tin đồn 'đã kết hôn' với Trần Hiểu

Mao Hiểu Đồng lên tiếng sau tin đồn 'đã kết hôn' với Trần Hiểu

Sao quốc tế 33 phút trước
3 đêm liền chị hàng xóm dẫn người tình về gây tiếng động mờ ám, khi tôi tình cờ chạm mặt thì chết sững

3 đêm liền chị hàng xóm dẫn người tình về gây tiếng động mờ ám, khi tôi tình cờ chạm mặt thì chết sững

Tâm sự 1 giờ 3 phút trước
Kỳ lạ đêm nào vợ cũng ở lì trong nhà tắm rất lâu mới chịu ra, biết được sự thật tôi điếng người chết lặng

Kỳ lạ đêm nào vợ cũng ở lì trong nhà tắm rất lâu mới chịu ra, biết được sự thật tôi điếng người chết lặng

Tâm sự 1 giờ 23 phút trước
Lời khai bất ngờ của người đi xe máy ngã vào đầu taxi rồi đánh tài xế ở TP.HCM

Lời khai bất ngờ của người đi xe máy ngã vào đầu taxi rồi đánh tài xế ở TP.HCM

Đời sống 1 giờ 24 phút trước
Bùng nổ 'phản ứng hóa học' với Điền Hi Vi trong Tử dạ quy, Hứa Khải vẫn gây tranh cãi vì điều này

Bùng nổ 'phản ứng hóa học' với Điền Hi Vi trong Tử dạ quy, Hứa Khải vẫn gây tranh cãi vì điều này

Sao quốc tế 1 giờ 33 phút trước
CLIP: Tài xế ô tô, xe máy đánh nhau giữa ngã tư ở Hà Nội

CLIP: Tài xế ô tô, xe máy đánh nhau giữa ngã tư ở Hà Nội

Đời sống 1 giờ 36 phút trước
Đang ngồi ăn cơm, chị dâu tương lai bỗng lăn ra ôm bụng, biết được sự thật mẹ tôi lên cơn đau tim

Đang ngồi ăn cơm, chị dâu tương lai bỗng lăn ra ôm bụng, biết được sự thật mẹ tôi lên cơn đau tim

Tâm sự 1 giờ 43 phút trước
Cảnh báo: Bão có thể sắp xuất hiện trên Biển Đông, miền Bắc mưa to trong vài ngày tới

Cảnh báo: Bão có thể sắp xuất hiện trên Biển Đông, miền Bắc mưa to trong vài ngày tới

Đời sống 1 giờ 55 phút trước
Qua 00h đêm nay (21/8/2025), 3 con giáp lên đời đổi vận, làm đâu thắng đó, không thành Tỷ Phú cũng thành đại gia, cứ ung dung hưởng LỘC

Qua 00h đêm nay (21/8/2025), 3 con giáp lên đời đổi vận, làm đâu thắng đó, không thành Tỷ Phú cũng thành đại gia, cứ ung dung hưởng LỘC

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 22/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất phát tài phát lộc, trúng số đổi vận giàu sang, Mão - Thân tiền của hao hụt, sự nghiệp đen đủi đủ đường

Tử vi thứ Sáu 22/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất phát tài phát lộc, trúng số đổi vận giàu sang, Mão - Thân tiền của hao hụt, sự nghiệp đen đủi đủ đường

Đu quay rơi tự do 15m, hàng loạt người bị thương nặng, trong đó có 2 trẻ em

Đu quay rơi tự do 15m, hàng loạt người bị thương nặng, trong đó có 2 trẻ em

Cô gái 19 tuổi mắc u quái buồng trứng chứa đầy tóc, răng và dịch đục

Cô gái 19 tuổi mắc u quái buồng trứng chứa đầy tóc, răng và dịch đục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 đêm liền chị hàng xóm dẫn người tình về gây tiếng động mờ ám, khi tôi tình cờ chạm mặt thì chết sững

3 đêm liền chị hàng xóm dẫn người tình về gây tiếng động mờ ám, khi tôi tình cờ chạm mặt thì chết sững

Kỳ lạ đêm nào vợ cũng ở lì trong nhà tắm rất lâu mới chịu ra, biết được sự thật tôi điếng người chết lặng

Kỳ lạ đêm nào vợ cũng ở lì trong nhà tắm rất lâu mới chịu ra, biết được sự thật tôi điếng người chết lặng

Đang ngồi ăn cơm, chị dâu tương lai bỗng lăn ra ôm bụng, biết được sự thật mẹ tôi lên cơn đau tim

Đang ngồi ăn cơm, chị dâu tương lai bỗng lăn ra ôm bụng, biết được sự thật mẹ tôi lên cơn đau tim

Nghe tin vợ cũ có người mới, tôi hậm hực đi uống rượu, sáng ra thấy người nằm cạnh thì hoảng hồn

Nghe tin vợ cũ có người mới, tôi hậm hực đi uống rượu, sáng ra thấy người nằm cạnh thì hoảng hồn

Người giúp việc âm thầm cuốn gói bỏ đi nhưng bất ngờ để lại 30 cây vàng cùng lời thú nhận khiến tôi chết lặng

Người giúp việc âm thầm cuốn gói bỏ đi nhưng bất ngờ để lại 30 cây vàng cùng lời thú nhận khiến tôi chết lặng

Vô tình biết được bí mật của mẹ chồng, tôi lén quay lại nhưng sợ không dám đưa chồng xem

Vô tình biết được bí mật của mẹ chồng, tôi lén quay lại nhưng sợ không dám đưa chồng xem