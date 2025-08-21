Cô gái 19 tuổi mắc u quái buồng trứng chứa đầy tóc, răng và dịch đục

Sức khỏe 21/08/2025 12:08

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á ngày 18/8 cho biết, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau bụng kéo dài hai ngày, cơn đau liên tục và không có dấu hiệu giảm. Kết quả chụp MSCT cho thấy một khối u ở buồng trứng bên trái, kích thước khoảng 5x6 cm.

Các bác sĩ chẩn đoán đây là u quái buồng trứng (Teratoma) và chỉ định phẫu thuật nội soi. Đây là phương pháp vừa giúp người bệnh hồi phục nhanh, ít để lại sẹo, vừa bảo tồn tối đa chức năng sinh sản.

Sau khi thám sát ổ bụng, các bác sĩ đã bóc tách khối u để tránh ảnh hưởng đến phần buồng trứng lành. Khi toàn bộ khối u được lấy ra ngoài, các bác sĩ rạch đôi để kiểm tra, thì phát hiện bên trong khối u đặc quánh chứa rất nhiều tóc, răng và dịch đục, đây là đặc trưng của u quái trưởng thành.

Cô gái 19 tuổi mắc u quái buồng trứng chứa đầy tóc, răng và dịch đục - Ảnh 1
Các bác sĩ thực hiện cuộc phẫu thuật nội soi loại bỏ u quái trong ổ bụng cho bệnh nhân - Ảnh: Báo Tiền Phong

BS.Đàm Lê Kim Xuyến, Khoa Sản – Phụ khoa là người trực tiếp tham gia điều trị cho bệnh nhân. BS. Xuyến cho biết, Teratoma trong tiếng Latin nghĩa là ‘quái vật’, phản ánh chính xác sự dị thường của khối u này. Nó được hình thành từ các tế bào mầm, có khả năng biệt hóa thành nhiều loại mô khác nhau như tóc, răng, tuyến bã, mô cơ, thậm chí mô xương.

Dù có vẻ ngoài đáng sợ, phần lớn u quái buồng trứng trưởng thành là khối u lành tính. Tuy nhiên, nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời, chúng có thể phát triển lớn, gây xoắn buồng trứng, vỡ u, chảy máu ổ bụng. Những biến chứng trên vừa nguy hiểm đến tính mạng, vừa đe dọa khả năng sinh sản của phụ nữ.

Sau 5 ngày phẫu thuật, bệnh nhân đã hồi phục tốt, buồng trứng trái được bảo tồn, buồng trứng phải hoàn toàn khỏe mạnh. “Cô ấy vẫn có khả năng mang thai và sinh con bình thường” - BS.Xuyến khẳng định.

Theo thông tin từ VnExpress, u quái buồng trứng là một loại u tế bào mầm, đa phần lành tính, thường gặp ở phụ nữ tuổi sinh sản, một số trường hợp ở người trẻ. Bên trong u quái chứa nhiều mô như tóc, da, răng... nên nếu phát triển lớn hoặc bị vỡ có thể gây các biến chứng nguy hiểm như xoắn u, chảy máu, nhiễm trùng hoặc viêm phúc mạc.

U này thường phát triển âm thầm nên rất khó phát hiện. Bác sĩ khuyến cáo phụ nữ nên khám phụ khoa định kỳ 6 tháng một lần, trẻ em bắt đầu tuổi dậy thì cũng cần kiểm tra sàng lọc.

