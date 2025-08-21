Tiết lộ sự chênh lệch cát-xê của Dương Dương và dàn diễn viên Phàm nhân tu tiên

Sao quốc tế 21/08/2025 16:38

Là tác phẩm có chi phí đầu tư khổng lồ, 'Phàm nhân tu tiên' khiến khán giả tò mò về mức cát-xê của dàn diễn viên.

Trong phim " Phàm nhân tu tiên", Dương Dương nhận mức thù lao 8 triệu NDT (khoảng 28 tỉ đồng). Con số này được đánh giá khá khiêm tốn so với tên tuổi của nam diễn viên 9x.

Sau thất bại của "Khói lửa nhân gian của tôi" lên sóng năm 2023, sự nghiệp Dương Dương tụt dốc không phanh vì diễn xuất kém và tin đồn hẹn hò với bạn diễn Vương Sở Nhiên. "Phàm nhân tu tiên" là cơ hội quý giá giúp anh lấy lại thiện cảm của người hâm mộ.

Hơn nữa, đây là tác phẩm lớn với dàn ê-kíp hùng hậu, có khả năng trở thành phim ăn khách, đưa Dương Dương trở lại đỉnh cao sự nghiệp. Chính vì vậy, bất chấp cát-xê không hấp dẫn, anh vẫn tham gia dự án phim này.

Tiết lộ sự chênh lệch cát-xê của Dương Dương và dàn diễn viên Phàm nhân tu tiên - Ảnh 1

Tổng chi phí sản xuất "Phàm nhân tu tiên" lên đến 290 triệu NDT (hơn 1.000 tỉ đồng), riêng chi phí cho phần kỹ xảo, hiệu ứng đặc biệt đã tiêu tốn 190 triệu NDT (khoảng 700 tỉ đồng). Điều này khiến mức thù lao của các diễn viên cũng bị siết chặt.

Bên cạnh mức cát-xê của Dương Dương, vốn đã thu hút nhiều sự chú ý, mức cát-xê của nữ chính Kim Thần cũng trở thành tâm điểm tranh cãi của cộng đồng mạng. Cô nhận về 7 triệu NDT (khoảng 25,5 tỉ đồng), cao thứ 2 trong toàn bộ dàn diễn viên.

Tiết lộ sự chênh lệch cát-xê của Dương Dương và dàn diễn viên Phàm nhân tu tiên - Ảnh 2

Tuy nhiên, thời lượng lên hình của Kim Thần ít hơn hẳn so với Dương Dương. Diễn xuất của mỹ nhân 9x cũng bị chê bai vì cứng nhắc, thiếu tự nhiên, không có "phản ứng hóa học" với nam chính. Mức thù lao của Kim Thần được đánh giá cao hơn nhiều so với những gì cô đã thể hiện.

Các diễn viên phụ khác như Triệu Tiểu Đường, Triệu Tình, Liễu Nham... có cát xê từ 600.000 - 2,2 triệu NDT (2,1 - 7,7 tỉ đồng).

Tiết lộ sự chênh lệch cát-xê của Dương Dương và dàn diễn viên Phàm nhân tu tiên - Ảnh 3

Ngay khi ra mắt, Phàm Nhân Tu Tiên Truyện đã lập tức gây tiếng vang. Ngày đầu lên sóng trên Youku, phim đạt chỉ số nhiệt độ là 9.500 điểm, ba ngày sau vượt mốc 10.000 điểm nhiệt, và duy trì ổn định nhiệt độ này suốt thời gian công chiếu. Theo dữ liệu Vân Hợp, tỷ lệ lượt xem của phim nhiều lần đứng đầu bảng xếp hạng, chưa từng rơi khỏi top 2.

Không chỉ vậy, bộ phim còn bán hết gói xem phim sớm (fast track) và được các thương hiệu tranh nhau đặt quảng cáo ở hầu hết các tập. Tính đến thời điểm hiện tại, Phàm Nhân Tu Tiên Truyện tạm dẫn đầu về số lượng quảng cáo trung bình mỗi tập và thời lượng quảng cáo trung bình mỗi tập trên Youku năm 2025. Ngoài ra, phim giữ vị trí Top 2 ở hạng mục số lượng thương hiệu quảng cáo và tổng số quảng cáo, cùng Top 3 về tổng thời lượng quảng cáo trên nền tảng này.

Một sao nữ tiết lộ tính cách đặc biệt của Dương Dương khi hợp tác ở Phàm nhân tu tiên

Một sao nữ tiết lộ tính cách đặc biệt của Dương Dương khi hợp tác ở Phàm nhân tu tiên

Triệu Tình nổi lên nhờ màn thể hiện đầy ấn tượng trong vai Mặc Thải Hoàn. Dù không đảm nhận vai nữ chính, nhân vật này vẫn tạo được dấu ấn sâu đậm, khiến người xem nhớ mãi bởi câu chuyện tình cảm đầy tiếc nuối với Hàn Lập.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Dương sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Một sao nữ tiết lộ tính cách đặc biệt của Dương Dương khi hợp tác ở Phàm nhân tu tiên

Một sao nữ tiết lộ tính cách đặc biệt của Dương Dương khi hợp tác ở Phàm nhân tu tiên

Dương Dương tiết lộ lý do 'ở ẩn' suốt 2 năm khiến dân tình xót xa

Dương Dương tiết lộ lý do 'ở ẩn' suốt 2 năm khiến dân tình xót xa

Ứng xử tinh tế của Dương Dương khi được khen sau 'Phàm nhân tu tiên'

Ứng xử tinh tế của Dương Dương khi được khen sau 'Phàm nhân tu tiên'

Dương Dương chấn thương nặng, phải phẫu thuật sau khi quay phim Phàm nhân tu tiên

Dương Dương chấn thương nặng, phải phẫu thuật sau khi quay phim Phàm nhân tu tiên

Thành tích phim Địch Lệ Nhiệt Ba 'vượt mặt' Dương Dương

Thành tích phim Địch Lệ Nhiệt Ba 'vượt mặt' Dương Dương

Nhan sắc đơ cứng của Kim Thần, diễn xuất hờ hững với Dương Dương trong 'Phàm nhân tu tiên'

Nhan sắc đơ cứng của Kim Thần, diễn xuất hờ hững với Dương Dương trong 'Phàm nhân tu tiên'

TIN MỚI NHẤT

Diễn biến bất ngờ vụ bé trai 14 tháng bị bạo hành tử vong: Chưa đủ căn cứ khởi tố bảo mẫu tội Giết người

Diễn biến bất ngờ vụ bé trai 14 tháng bị bạo hành tử vong: Chưa đủ căn cứ khởi tố bảo mẫu tội Giết người

Đời sống 27 phút trước
Mao Hiểu Đồng lên tiếng sau tin đồn 'đã kết hôn' với Trần Hiểu

Mao Hiểu Đồng lên tiếng sau tin đồn 'đã kết hôn' với Trần Hiểu

Sao quốc tế 32 phút trước
3 đêm liền chị hàng xóm dẫn người tình về gây tiếng động mờ ám, khi tôi tình cờ chạm mặt thì chết sững

3 đêm liền chị hàng xóm dẫn người tình về gây tiếng động mờ ám, khi tôi tình cờ chạm mặt thì chết sững

Tâm sự 1 giờ 2 phút trước
Kỳ lạ đêm nào vợ cũng ở lì trong nhà tắm rất lâu mới chịu ra, biết được sự thật tôi điếng người chết lặng

Kỳ lạ đêm nào vợ cũng ở lì trong nhà tắm rất lâu mới chịu ra, biết được sự thật tôi điếng người chết lặng

Tâm sự 1 giờ 22 phút trước
Lời khai bất ngờ của người đi xe máy ngã vào đầu taxi rồi đánh tài xế ở TP.HCM

Lời khai bất ngờ của người đi xe máy ngã vào đầu taxi rồi đánh tài xế ở TP.HCM

Đời sống 1 giờ 23 phút trước
Bùng nổ 'phản ứng hóa học' với Điền Hi Vi trong Tử dạ quy, Hứa Khải vẫn gây tranh cãi vì điều này

Bùng nổ 'phản ứng hóa học' với Điền Hi Vi trong Tử dạ quy, Hứa Khải vẫn gây tranh cãi vì điều này

Sao quốc tế 1 giờ 32 phút trước
CLIP: Tài xế ô tô, xe máy đánh nhau giữa ngã tư ở Hà Nội

CLIP: Tài xế ô tô, xe máy đánh nhau giữa ngã tư ở Hà Nội

Đời sống 1 giờ 35 phút trước
Đang ngồi ăn cơm, chị dâu tương lai bỗng lăn ra ôm bụng, biết được sự thật mẹ tôi lên cơn đau tim

Đang ngồi ăn cơm, chị dâu tương lai bỗng lăn ra ôm bụng, biết được sự thật mẹ tôi lên cơn đau tim

Tâm sự 1 giờ 42 phút trước
Cảnh báo: Bão có thể sắp xuất hiện trên Biển Đông, miền Bắc mưa to trong vài ngày tới

Cảnh báo: Bão có thể sắp xuất hiện trên Biển Đông, miền Bắc mưa to trong vài ngày tới

Đời sống 1 giờ 54 phút trước
Qua 00h đêm nay (21/8/2025), 3 con giáp lên đời đổi vận, làm đâu thắng đó, không thành Tỷ Phú cũng thành đại gia, cứ ung dung hưởng LỘC

Qua 00h đêm nay (21/8/2025), 3 con giáp lên đời đổi vận, làm đâu thắng đó, không thành Tỷ Phú cũng thành đại gia, cứ ung dung hưởng LỘC

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 22/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất phát tài phát lộc, trúng số đổi vận giàu sang, Mão - Thân tiền của hao hụt, sự nghiệp đen đủi đủ đường

Tử vi thứ Sáu 22/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất phát tài phát lộc, trúng số đổi vận giàu sang, Mão - Thân tiền của hao hụt, sự nghiệp đen đủi đủ đường

Đu quay rơi tự do 15m, hàng loạt người bị thương nặng, trong đó có 2 trẻ em

Đu quay rơi tự do 15m, hàng loạt người bị thương nặng, trong đó có 2 trẻ em

Cô gái 19 tuổi mắc u quái buồng trứng chứa đầy tóc, răng và dịch đục

Cô gái 19 tuổi mắc u quái buồng trứng chứa đầy tóc, răng và dịch đục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mao Hiểu Đồng lên tiếng sau tin đồn 'đã kết hôn' với Trần Hiểu

Mao Hiểu Đồng lên tiếng sau tin đồn 'đã kết hôn' với Trần Hiểu

Bùng nổ 'phản ứng hóa học' với Điền Hi Vi trong Tử dạ quy, Hứa Khải vẫn gây tranh cãi vì điều này

Bùng nổ 'phản ứng hóa học' với Điền Hi Vi trong Tử dạ quy, Hứa Khải vẫn gây tranh cãi vì điều này

Từng được kỳ vọng sau năm 2024, phim của Triệu Lệ Dĩnh thất bại, diễn xuất gây thất vọng

Từng được kỳ vọng sau năm 2024, phim của Triệu Lệ Dĩnh thất bại, diễn xuất gây thất vọng

Mỹ nhân Trung Quốc - Thích Vy thừa nhận mặt bị biến dạng vì dao kéo thẩm mỹ

Mỹ nhân Trung Quốc - Thích Vy thừa nhận mặt bị biến dạng vì dao kéo thẩm mỹ

Từng khao khát kết hôn, làm mẹ, Lý Nhược Đồng bất ngờ phát ngôn: 'Tôi không muốn yêu đương'

Từng khao khát kết hôn, làm mẹ, Lý Nhược Đồng bất ngờ phát ngôn: 'Tôi không muốn yêu đương'

Bố Tạ Đình Phong để lại 90% tài sản cho con dâu cũ Trương Bá Chi

Bố Tạ Đình Phong để lại 90% tài sản cho con dâu cũ Trương Bá Chi