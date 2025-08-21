Tiết lộ sự chênh lệch cát-xê của Dương Dương và dàn diễn viên Phàm nhân tu tiên

Sau thất bại của "Khói lửa nhân gian của tôi" lên sóng năm 2023, sự nghiệp Dương Dương tụt dốc không phanh vì diễn xuất kém và tin đồn hẹn hò với bạn diễn Vương Sở Nhiên. "Phàm nhân tu tiên" là cơ hội quý giá giúp anh lấy lại thiện cảm của người hâm mộ.

Trong phim " Phàm nhân tu tiên", Dương Dương nhận mức thù lao 8 triệu NDT (khoảng 28 tỉ đồng). Con số này được đánh giá khá khiêm tốn so với tên tuổi của nam diễn viên 9x.

Hơn nữa, đây là tác phẩm lớn với dàn ê-kíp hùng hậu, có khả năng trở thành phim ăn khách, đưa Dương Dương trở lại đỉnh cao sự nghiệp. Chính vì vậy, bất chấp cát-xê không hấp dẫn, anh vẫn tham gia dự án phim này.

Tổng chi phí sản xuất "Phàm nhân tu tiên" lên đến 290 triệu NDT (hơn 1.000 tỉ đồng), riêng chi phí cho phần kỹ xảo, hiệu ứng đặc biệt đã tiêu tốn 190 triệu NDT (khoảng 700 tỉ đồng). Điều này khiến mức thù lao của các diễn viên cũng bị siết chặt.

Bên cạnh mức cát-xê của Dương Dương, vốn đã thu hút nhiều sự chú ý, mức cát-xê của nữ chính Kim Thần cũng trở thành tâm điểm tranh cãi của cộng đồng mạng. Cô nhận về 7 triệu NDT (khoảng 25,5 tỉ đồng), cao thứ 2 trong toàn bộ dàn diễn viên.

Tuy nhiên, thời lượng lên hình của Kim Thần ít hơn hẳn so với Dương Dương. Diễn xuất của mỹ nhân 9x cũng bị chê bai vì cứng nhắc, thiếu tự nhiên, không có "phản ứng hóa học" với nam chính. Mức thù lao của Kim Thần được đánh giá cao hơn nhiều so với những gì cô đã thể hiện.

Các diễn viên phụ khác như Triệu Tiểu Đường, Triệu Tình, Liễu Nham... có cát xê từ 600.000 - 2,2 triệu NDT (2,1 - 7,7 tỉ đồng).

Ngay khi ra mắt, Phàm Nhân Tu Tiên Truyện đã lập tức gây tiếng vang. Ngày đầu lên sóng trên Youku, phim đạt chỉ số nhiệt độ là 9.500 điểm, ba ngày sau vượt mốc 10.000 điểm nhiệt, và duy trì ổn định nhiệt độ này suốt thời gian công chiếu. Theo dữ liệu Vân Hợp, tỷ lệ lượt xem của phim nhiều lần đứng đầu bảng xếp hạng, chưa từng rơi khỏi top 2.

Không chỉ vậy, bộ phim còn bán hết gói xem phim sớm (fast track) và được các thương hiệu tranh nhau đặt quảng cáo ở hầu hết các tập. Tính đến thời điểm hiện tại, Phàm Nhân Tu Tiên Truyện tạm dẫn đầu về số lượng quảng cáo trung bình mỗi tập và thời lượng quảng cáo trung bình mỗi tập trên Youku năm 2025. Ngoài ra, phim giữ vị trí Top 2 ở hạng mục số lượng thương hiệu quảng cáo và tổng số quảng cáo, cùng Top 3 về tổng thời lượng quảng cáo trên nền tảng này.