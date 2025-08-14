Một sao nữ tiết lộ tính cách đặc biệt của Dương Dương khi hợp tác ở Phàm nhân tu tiên

Theo Triệu Tình, cảnh quay đầu tiên của cô tại trường quay đã diễn chung với Dương Dương. “Lúc đó, tôi thực sự rất căng thẳng. Nhưng anh Dương Dương ở trường quay luôn kiên nhẫn, dịu dàng, giọng nói nhẹ nhàng, khiến tôi cảm thấy thoải mái ngay lập tức,” nữ diễn viên kể.

Nữ diễn viên trẻ Triệu Tình (sinh năm 2000) – người đảm nhận vai Mặc Thải Hoàn trong phim "Phàm nhân tu tiên" - hé lộ quá trình hợp tác cùng Dương Dương.

Cô đặc biệt nhớ một cảnh quay yêu cầu cảm xúc rất cao, ống kính lúc ấy hướng cận vào mình. Dù thời tiết trên trường quay vô cùng nóng bức, Dương Dương vẫn ở lại để hỗ trợ bạn diễn trẻ. “Chỉ một cử chỉ nhỏ thôi, anh nhẹ nhàng nói "tôi có thể đỡ lời cho em một câu" hay "tôi có thể giúp em dẫn dắt cảm xúc nhé" — những điều đó đã giúp tôi rất nhiều,” Triệu Tình xúc động chia sẻ.

Trong Phàm nhân tu tiên, nhân vật Mặc Thải Hoàn của Triệu Tình có tuyến tình cảm với Hàn Lập (Dương Dương đóng). Hai nhân vật trải qua một đoạn nhân duyên đầy cảm xúc nhưng cuối cùng không thành đôi.

Mặc dù không phải tuyến nữ chính, Triệu Tình vẫn để lại dấu ấn mạnh mẽ nhờ khả năng nhập vai tinh tế, đặc biệt là ở những phân cảnh khóc. Nhiều khán giả nhận xét ánh mắt và biểu cảm của cô đã truyền tải trọn vẹn nỗi đau day dứt, khiến người xem khó quên.

Việc hợp tác cùng một ngôi sao được săn đón như Dương Dương được xem là cơ hội quý giá đối với một diễn viên trẻ. Không chỉ học hỏi về kỹ thuật diễn xuất, Triệu Tình còn ấn tượng với sự chuyên nghiệp và thái độ tận tâm của đàn anh.

Trước đó, Vu Chính nhiều lần công khai khen ngợi Triệu Tình, không chỉ về nhan sắc mà còn ở sự nỗ lực bền bỉ và lối làm nghề nghiêm túc. Anh cho rằng, cô đã thể hiện trọn vẹn chiều sâu nội tâm của Mặc Thải Hoàn - một nhân vật vừa mạnh mẽ vừa bi thương, để lại “ý nan bình” (nỗi day dứt khó nguôi ngoai) trong lòng khán giả.

Cộng đồng mạng Trung Quốc cũng bày tỏ sự đồng tình, cho rằng đôi khi một diễn viên không cần đóng nữ chính mới tạo được dấu ấn lớn. Điều quan trọng là vai diễn phải chạm đến cảm xúc người xem. Trong phim “Phàm nhân tu tiên”, ba lần gặp gỡ giữa Mặc Thải Hoàn và Hàn Lập chính là “điểm sáng” gây ấn tượng với khán giả.

Với bước tiến mới này, Triệu Tình được kỳ vọng sẽ tiếp tục bứt phá ở các dự án sắp tới, có thể là với những vai nữ chính giàu chiều sâu hoặc những nhân vật phụ nhưng “đắt giá”.