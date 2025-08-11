Ứng xử tinh tế của Dương Dương khi được khen sau 'Phàm nhân tu tiên'

Khi nghe những lời tán dương này, Dương Dương không tự mãn mà đáp lại đầy khiêm tốn: “Cảm ơn mọi người yêu thích Hàn Lập, nên mới quan tâm đến bản thân Dương Dương. Là diễn viên, tất nhiên tôi hy vọng sẽ có nhiều tác phẩm hay hơn nữa để luôn đồng hành cùng mọi người.”

Theo truyền thông Trung Quốc, Dương Dương – nam diễn viên nổi tiếng của làng giải trí Hoa ngữ – nhận được nhiều lời khen từ khán giả khi hóa thân thành Hàn Lập trong tác phẩm mới. Không ít khán giả bày tỏ rằng anh đã lấy lại phong độ và dù ở mỗi giai đoạn khác nhau, họ vẫn luôn yêu mến nam diễn viên.

Chia sẻ về quá trình thể hiện nhân vật Hàn Lập, Dương Dương phân tích rất kỹ lưỡng từng giai đoạn trưởng thành của nhân vật trên con đường tu tiên. Anh cho biết, khi mới bước chân vào giới tu tiên, Hàn Lập vẫn còn ngây ngô, chịu nhiều áp lực cuộc sống.

Vì vậy, phản ứng đầu tiên khi gặp khó khăn là lựa chọn lùi bước, chuẩn bị kỹ càng rồi mới tiếp tục tiến lên. Ở những chặng đường sau, cảm xúc của nhân vật được giấu kín hơn, thể hiện sự điềm tĩnh và bản lĩnh đã được tôi luyện qua thời gian.

Không chỉ gây ấn tượng bằng diễn xuất, Dương Dương còn nhận được thiện cảm nhờ phong thái gần gũi. Khi được hỏi về “trạng thái tốt nhất” của một diễn viên, anh mỉm cười chia sẻ: “Khi quay phim thì làm việc thật tốt, không quay thì tận hưởng cuộc sống.”

Phàm Nhân Tu Tiên được đánh giá cao về kỹ xảo và hình ảnh, đặc biệt là các trận chiến giữa tiên và ma xem cực bắt mắt. Dương Dương là diễn viên chính nên tất nhiên sẽ có nhiều cảnh hành động phức tạp. Theo tiết lộ của đoàn làm phim thì Dương Dương không nhờ diễn viên đóng thế mà tự mình tập luyện và thực hiện các pha xoay người vòng tròn, bay lên cao rồi nhào lộn.

Vì thế, sau khi quay xong Phàm Nhân Tu Tiên thì Dương Dương đã phải đi phẫu thuật đầu gối và khớp hông rồi dành nhiều tháng để nằm dưỡng thương chờ cơ thể bình phục. Dù Dương Dương từng quay nhiều phim cổ trang trước đó nhưng Phàm Nhân Tu Tiên vẫn khiến nam diễn viên vất vả vì các pha bay nhảy.

Khi xem các video hậu trường, netizen lại càng ấn tượng với tinh thần “kính nghiệp” của Dương Dương, nhất là với những cảnh quay xoay tròn nhiều vòng liên tục và nhào lộn rất dễ gây đau hông vì thiết bị máy móc giữ cố định ở khu vực này.

Chỉ nhìn thôi, khán giả đã thấy chóng mặt nhưng Dương Dương vẫn phải tập trung biểu cảm theo kịch bản, vẫn phải thể hiện độ bay bổng thanh nhã của người tu tiên. Chính vì thế mà netizen công nhận dù diễn xuất của Dương Dương có thể gây tranh cãi, nhưng tinh thần cố gắng vì vai diễn thì không chê vào đâu được.