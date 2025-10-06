Dương Dương bị 'tóm sống' khi hẹn hò cùng sao nữ phim Tân Hồng Lâu Mộng

Dương Dương luôn được biết đến là người kín tiếng trong đời sống cá nhân. Trước đây, anh từng dính tin đồn với nhiều bạn diễn như Địch Lệ Nhiệt Ba hay Kiều Hân nhưng đều chọn cách im lặng hoặc phủ nhận khéo léo. Chính vì thế, lần lộ hình đi chơi riêng này càng khiến người hâm mộ khó đoán định.

Sự xuất hiện tình cờ này nhanh chóng khiến cư dân mạng dậy sóng. Hàng loạt hashtag như “Dương Dương - Tưởng Mộng Tiệp hẹn hò” leo top Weibo chỉ trong vài giờ. Dù cả hai không có bất kỳ tương tác công khai nào thời gian gần đây, song mối liên hệ từ quá khứ khiến tin đồn càng trở nên đáng chú ý.

Theo nhiều nguồn tin trong ngành, Dương Dương và Tưởng Mộng Tiệp từng quen biết từ thời mới vào nghề. Khi đó, cả hai cùng tham gia Tân Hồng Lâu Mộng - dự án cổ trang đình đám được đầu tư lớn, quy tụ dàn diễn viên trẻ tài năng. Có thể nói, bộ phim không chỉ là bước đệm cho Dương Dương mà còn là mối dây liên kết đầu tiên giữa anh và Tưởng Mộng Kiệt.

Sau Tân Hồng Lâu Mộng, sự nghiệp của Dương Dương thăng tiến như diều gặp gió. Nhờ gương mặt điển trai, thần thái chuẩn bạch mã hoàng tử, anh nhanh chóng lọt vào top nam thần thế hệ mới của Cbiz. Các vai diễn trong Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên, Toàn Chức Cao Thủ, Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh hay gần đây là Phàm Nhân Tu Tiên đều giúp anh củng cố vị thế ngôi sao hàng đầu, sở hữu lượng fan khổng lồ cả trong lẫn ngoài Trung Quốc.

Ngược lại, Tưởng Mộng Tiệp - người từng được kỳ vọng trở thành nàng Lâm Đại Ngọc thế hệ mới - lại có con đường chậm rãi hơn nhiều. Dù cô sở hữu nhan sắc thanh thoát và lối diễn xuất tự nhiên nhưng các tác phẩm sau đó của cô như Đại Minh Phong Hoa hay Thiên Hạ Trường An đều không tạo được tiếng vang đáng kể.

Cái tên Tưởng Mộng Tiệp dần vắng bóng trên các bảng xếp hạng và sự kiện lớn. Sự nghiệp trầm lắng khiến cô gần như biến mất khỏi radar của khán giả. Chính vì thế, việc cô bất ngờ xuất hiện cùng Dương Dương - ngôi sao hàng đầu Cbiz - càng khiến dư luận tò mò.

