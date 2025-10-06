Dương Dương bị 'tóm sống' khi hẹn hò cùng sao nữ phim Tân Hồng Lâu Mộng

Sao quốc tế 06/10/2025 13:45

Dương Dương luôn được biết đến là người kín tiếng trong đời sống cá nhân. Trước đây, anh từng dính tin đồn với nhiều bạn diễn như Địch Lệ Nhiệt Ba hay Kiều Hân nhưng đều chọn cách im lặng hoặc phủ nhận khéo léo. Chính vì thế, lần lộ hình đi chơi riêng này càng khiến người hâm mộ khó đoán định.

Sự xuất hiện tình cờ này nhanh chóng khiến cư dân mạng dậy sóng. Hàng loạt hashtag như “Dương Dương - Tưởng Mộng Tiệp hẹn hò” leo top Weibo chỉ trong vài giờ. Dù cả hai không có bất kỳ tương tác công khai nào thời gian gần đây, song mối liên hệ từ quá khứ khiến tin đồn càng trở nên đáng chú ý.

Theo nhiều nguồn tin trong ngành, Dương Dương và Tưởng Mộng Tiệp từng quen biết từ thời mới vào nghề. Khi đó, cả hai cùng tham gia Tân Hồng Lâu Mộng - dự án cổ trang đình đám được đầu tư lớn, quy tụ dàn diễn viên trẻ tài năng. Có thể nói, bộ phim không chỉ là bước đệm cho Dương Dương mà còn là mối dây liên kết đầu tiên giữa anh và Tưởng Mộng Kiệt.

Dương Dương bị 'tóm sống' khi hẹn hò cùng sao nữ phim Tân Hồng Lâu Mộng - Ảnh 1

Sau Tân Hồng Lâu Mộng, sự nghiệp của Dương Dương thăng tiến như diều gặp gió. Nhờ gương mặt điển trai, thần thái chuẩn bạch mã hoàng tử, anh nhanh chóng lọt vào top nam thần thế hệ mới của Cbiz. Các vai diễn trong Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên, Toàn Chức Cao Thủ, Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh hay gần đây là Phàm Nhân Tu Tiên đều giúp anh củng cố vị thế ngôi sao hàng đầu, sở hữu lượng fan khổng lồ cả trong lẫn ngoài Trung Quốc.

Ngược lại, Tưởng Mộng Tiệp - người từng được kỳ vọng trở thành nàng Lâm Đại Ngọc thế hệ mới - lại có con đường chậm rãi hơn nhiều. Dù cô sở hữu nhan sắc thanh thoát và lối diễn xuất tự nhiên nhưng các tác phẩm sau đó của cô như Đại Minh Phong Hoa hay Thiên Hạ Trường An đều không tạo được tiếng vang đáng kể.

Dương Dương bị 'tóm sống' khi hẹn hò cùng sao nữ phim Tân Hồng Lâu Mộng - Ảnh 2

Cái tên Tưởng Mộng Tiệp dần vắng bóng trên các bảng xếp hạng và sự kiện lớn. Sự nghiệp trầm lắng khiến cô gần như biến mất khỏi radar của khán giả. Chính vì thế, việc cô bất ngờ xuất hiện cùng Dương Dương - ngôi sao hàng đầu Cbiz - càng khiến dư luận tò mò.

 

Dương Dương bị teo chân, tiết lộ tình trạng sức khoẻ đáng lo ngại

Dương Dương bị teo chân, tiết lộ tình trạng sức khoẻ đáng lo ngại

Dương Dương bất ngờ công khai thừa nhận mình mắc chứng “hội chứng va chạm khớp háng”.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Dương sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Dương Dương bị teo chân, tiết lộ tình trạng sức khoẻ đáng lo ngại

Dương Dương bị teo chân, tiết lộ tình trạng sức khoẻ đáng lo ngại

Tiết lộ sự chênh lệch cát-xê của Dương Dương và dàn diễn viên Phàm nhân tu tiên

Tiết lộ sự chênh lệch cát-xê của Dương Dương và dàn diễn viên Phàm nhân tu tiên

Một sao nữ tiết lộ tính cách đặc biệt của Dương Dương khi hợp tác ở Phàm nhân tu tiên

Một sao nữ tiết lộ tính cách đặc biệt của Dương Dương khi hợp tác ở Phàm nhân tu tiên

Dương Dương tiết lộ lý do 'ở ẩn' suốt 2 năm khiến dân tình xót xa

Dương Dương tiết lộ lý do 'ở ẩn' suốt 2 năm khiến dân tình xót xa

Đạo diễn 'Phàm nhân tu tiên' tiết lộ lý do chọn Dương Dương đóng vai chính

Đạo diễn 'Phàm nhân tu tiên' tiết lộ lý do chọn Dương Dương đóng vai chính

Dương Dương chấn thương nặng, phải phẫu thuật sau khi quay phim Phàm nhân tu tiên

Dương Dương chấn thương nặng, phải phẫu thuật sau khi quay phim Phàm nhân tu tiên

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Tư 8/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Tư 8/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 7/10/2025, 3 con giáp thu hút sự chú ý đặc biệt của Thần Tài, Tài Lộc nhân đôi, tiền cất chật két, rủng rỉnh tiền tiêu

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 7/10/2025, 3 con giáp thu hút sự chú ý đặc biệt của Thần Tài, Tài Lộc nhân đôi, tiền cất chật két, rủng rỉnh tiền tiêu

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 7/10/2025, Thần Tài 'nâng khăn sửa túi' cho 3 con giáp trúng số độc đắc bất ngờ, tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài

Đúng hôm nay, thứ Ba 7/10/2025, Thần Tài 'nâng khăn sửa túi' cho 3 con giáp trúng số độc đắc bất ngờ, tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Người đàn ông sát hại người tình rồi nhảy lầu tự tử, tiết lộ nguyên nhân gây án

Người đàn ông sát hại người tình rồi nhảy lầu tự tử, tiết lộ nguyên nhân gây án

Đời sống 1 giờ 47 phút trước
Rau xà lách là siêu thực phẩm xanh và 6 công dụng "vàng" cho sức khỏe

Rau xà lách là siêu thực phẩm xanh và 6 công dụng "vàng" cho sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 47 phút trước
Đi làm nương, hai vợ chồng bị sét đánh tử vong

Đi làm nương, hai vợ chồng bị sét đánh tử vong

Đời sống 2 giờ 2 phút trước
"Bé" Xuân Mai tiết lộ: Các con không thích nghe nhạc của mẹ

"Bé" Xuân Mai tiết lộ: Các con không thích nghe nhạc của mẹ

Hậu trường 2 giờ 17 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 7/10/2025, 3 con giáp rũ sạch vận xui, vận đỏ như son, tiền đổ ào ào về túi đếm không xuể

Sau hôm nay, thứ Ba 7/10/2025, 3 con giáp rũ sạch vận xui, vận đỏ như son, tiền đổ ào ào về túi đếm không xuể

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2025), 3 con giáp vinh hoa phú quý, vận trình hanh thông như 'hóa phượng hoàng', tiền tài đầy ví, phúc lộc vô biên

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2025), 3 con giáp vinh hoa phú quý, vận trình hanh thông như 'hóa phượng hoàng', tiền tài đầy ví, phúc lộc vô biên

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Cuối ngày hôm nay (7/10/2025), sách trời định sẵn, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, tiền bạc tự tìm tới, sự nghiệp 'phất cao bay bổng'

Cuối ngày hôm nay (7/10/2025), sách trời định sẵn, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, tiền bạc tự tìm tới, sự nghiệp 'phất cao bay bổng'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Nóng: Bắt giữ nghi phạm sát hại 3 người trong một gia đình ở Đồng Nai

Nóng: Bắt giữ nghi phạm sát hại 3 người trong một gia đình ở Đồng Nai

Lời khai 'lạnh người' của nghi phạm sát hại 3 người ở Đồng Nai: 'Thực hiện nhiệm vụ trong game'

Lời khai 'lạnh người' của nghi phạm sát hại 3 người ở Đồng Nai: 'Thực hiện nhiệm vụ trong game'

Lửa bất ngờ bùng phát vào rạng sáng, 7 người trong gia đình tử vong thương tâm trong ngọn lửa dữ dội bao trùm

Lửa bất ngờ bùng phát vào rạng sáng, 7 người trong gia đình tử vong thương tâm trong ngọn lửa dữ dội bao trùm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Biên kịch 'Ngọc minh trà cốt' gây tranh cãi khi tuyên bố sẽ 'vượt mặt' phim của Dương Tử

Biên kịch 'Ngọc minh trà cốt' gây tranh cãi khi tuyên bố sẽ 'vượt mặt' phim của Dương Tử

Hồ Định Hân lên xe hoa với bạn trai bác sĩ ở tuổi 43

Hồ Định Hân lên xe hoa với bạn trai bác sĩ ở tuổi 43

'Nhất tiếu tùy ca' do Lý Thấm và Trần Triết Viễn đóng chính lập kỷ lục, mở màn ấn tượng

'Nhất tiếu tùy ca' do Lý Thấm và Trần Triết Viễn đóng chính lập kỷ lục, mở màn ấn tượng

Thành Long và danh ca Đặng Lệ Quân từng có mối tình 3 năm, tiết lộ lý do chia tay

Thành Long và danh ca Đặng Lệ Quân từng có mối tình 3 năm, tiết lộ lý do chia tay

'Mỹ nữ Tân Cương' Địch Lệ Nhiệt Ba 'gây sốt' khi hóa tiên nữ cung trăng

'Mỹ nữ Tân Cương' Địch Lệ Nhiệt Ba 'gây sốt' khi hóa tiên nữ cung trăng

Vì sao Trương Lăng Hách bị công kích vô cớ trong thời gian gần đây?

Vì sao Trương Lăng Hách bị công kích vô cớ trong thời gian gần đây?