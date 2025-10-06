Bắt sống rắn hổ mang dài 3 mét bò vào vườn tử chiến với chó nhà và cái kết

Chủ nhà đã chứng kiến những chú chó của mình chiến đấu với con rắn hổ mang chết người dài 3mét đã xâm nhập vào vườn nhà họ ở Chanthaburi, Thái Lan. Cuộc giằng co dữ dội được cho là đã khiến một trong những chú chó chết vì ẩu đả, trong khi con rắn bị các vết cắn khắp cơ thể.

Thúy Quỳnh | Theo Phụ nữ sức khỏe

