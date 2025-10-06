Phát hiện con cá mú khổng lồ nặng 194kg mắc vào lưới, nhóm ngư dân hợp sức kéo nó lên bè rồi đưa vào bờ

Khi đang bắt cá trên vùng biển ở ở Libertad, Antique, Philippines, nhóm ngư dân bất ngờ phát hiện một con cá mú khổng lồ mắc vào lưới. Hàng chục ngư dân đã hợp sức kéo con cá lên bè, sau đó buộc chặt bằng dây thừng và dùng thuyền vận chuyển nó vào bờ. Được biết, con cá nặng tới 194kg.
Video 15 giờ 57 phút trước

Bảo Châu | Theo Phụ nữ sức khỏe

