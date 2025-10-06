Mái tóc dài 2 mét được trả gần 3 tỷ đồng, người phụ nữ 37 tuổi vẫn từ chối bán

Theo truyền thông đại lục, vào ngày 29/9, một đoạn clip ghi lại cảnh Li Juan, một phụ nữ 37 tuổi đến từ Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, với mái tóc dài 2 mét đã lan truyền chóng mặt trên các trang mạng xã hội. Vài năm trước, có người trả giá 800.000 Nhân dân tệ (gần 3 tỷ đồng) để mua mái tóc nhưng cô đã từ chối vì sợ giá sẽ tăng.

