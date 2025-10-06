Người phụ nữ trong vụ nổ gas ở Hải Phòng kể lại giây phút bị bật khỏi xe, may mắn thoát chết

Đời sống 06/10/2025 09:11

Chị Nhung di chuyển bằng xe máy từ nhà đến trường cách đó vài ki-lô-mét để đón con. Đến đoạn đường Phạm Ngọc Đa, gần sân vận động xã Tiên Lãng, bỗng nhiên nữ tài xế nghe âm thanh rất lớn vang lên, lập tức tai bị ù.

 

Theo thông tin báo Dân Trí, một ngày sau khi thoát chết vụ nổ tại quán ăn "Thắng Ốc" cạnh sân vận động xã Tiên Lãng nghi do rò khí gas, chị Phạm Thị Phương Nhung (sống ở xã Tân Minh, TP Hải Phòng) vẫn bị đau nhức cơ thể và chưa hết nỗi ám ảnh.

Đoạn video ghi lại cảnh chị cố gắng bỏ chạy giữa không gian mù mịt bụi và các mảnh vỡ được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Các ý kiến bình luận đều khen sự tỉnh táo và phản xạ nhanh của chị trong phút nguy hiểm cận kề.

Chị Nhung kể, khoảng 16h15 ngày 4/10, chị di chuyển bằng xe máy từ nhà đến trường cách đó vài ki-lô-mét để đón con.

Người phụ nữ trong vụ nổ gas ở Hải Phòng kể lại giây phút bị bật khỏi xe, may mắn thoát chết - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Đến đoạn đường Phạm Ngọc Đa, gần sân vận động xã Tiên Lãng, bỗng nhiên nữ tài xế nghe âm thanh rất lớn vang lên, lập tức tai bị ù.

"Sau tiếng nổ, tôi cảm nhận áp lực rất mạnh đẩy cơ thể ra khỏi xe và ngã xuống đường. Không xác định được chuyện gì đang xảy ra, tôi cố gắng hết sức bỏ chạy theo phản xạ để thoát khỏi khu vực nguy hiểm", chị Nhung nhớ lại.

Chạy lên vỉa hè cách hiện trường khoảng 100m, trong tâm trạng hoảng loạn, chị vội vàng ngoái đầu nhìn lại. Trước căn nhà nơi xảy ra sự việc, đồ đạc ngổn ngang, kính vỡ tan tành, mái tôn nghiêng ngả. Nhiều người xung quanh đổ đến cứu các nạn nhân.

Ngồi nghỉ ngơi khoảng 20 phút, người phụ nữ mới ổn định lại tinh thần. Chị Nhung không thể tự đi xe máy về nhà, phải gọi chồng tới đón.

Theo người phụ nữ, khi xảy ra sự việc, may mắn chị có đội mũ bảo hiểm nên không bị chấn thương ở đầu sau cú ngã xuống đường.

Về tới nhà, mỗi khi nghĩ lại sự việc, chị chưa hết sợ hãi, liên tục giật mình tỉnh giấc mỗi khi chợp mắt. Tiếng nổ lớn vẫn còn vang vọng trong tâm trí.

"Mỗi khi xem lại đoạn video, tôi cảm thấy may mắn, không nghĩ có thể thoát chết trong gang tấc. Nếu tôi đi chậm một chút, áp lực sẽ tác động trực diện ngang thân xe, không biết chuyện gì sẽ xảy ra", chị Nhung bày tỏ.

Dù không bị thương tích nặng, cánh tay và chân bị sưng đau, chị Nhung cho rằng, có lẽ cả cuộc đời không bao giờ quên khoảnh khắc thoát chết đã trải qua.

Người phụ nữ trong vụ nổ gas ở Hải Phòng kể lại giây phút bị bật khỏi xe, may mắn thoát chết - Ảnh 2
Vụ nổ khiến nhiều người bị thương. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Như trước đó báo Thanh Niên đưa tin, khoảng 16 giờ ngày 4.10, một vụ nổ bất ngờ xảy ra tại ki ốt bán hàng nằm cạnh sân vận động Tiên Lãng (xã Tiên Lãng, Hải Phòng), khiến nhiều người dân khu vực hoảng sợ.

Theo thông tin ban đầu, vụ nổ xuất phát từ một bình gas mini trong khu vực bếp của ki ốt. Vụ nổ mạnh làm mái tôn bị hất tung, tường tôn cong vênh, nhiều vật dụng trong quán hư hỏng. Nhiều người có mặt gần đó bị thương do sức ép và mảnh vỡ, được người dân nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế để cấp cứu.

Theo đại diện UBND xã Tiên Lãng, bước đầu cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ nổ nhiều khả năng do rò rỉ khí gas trong quá trình sử dụng. Rất may vụ nổ không gây cháy lan, không có thiệt hại về người, chỉ có 2 - 3 người bị thương.

Đến chiều cùng ngày, công tác khắc phục hiện trường cơ bản hoàn tất, cơ quan chức năng đang tiếp tục thu thập mẫu, lấy lời khai để làm rõ nguyên nhân. Chính quyền địa phương đã yêu cầu các hộ kinh doanh trong khu vực kiểm tra lại hệ thống bình gas, thiết bị nấu nướng, phòng ngừa sự cố tương tự.

