Bình gas mini ở quán nhậu phát nổ lúc nửa đêm, nhiều người bỏng đen mặt

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 10/9, ThS.BS.CK2 Đinh Phương Đông, phụ trách khoa Bỏng - Tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Trưng Vương, cho biết vừa qua cơ sở đã tiếp nhận nhiều trường hợp bị bỏng vì sự cố khi đang nấu thức ăn. Các bệnh nhân lần lượt là N.C.T. (sinh năm 1989, bị bỏng diện tích 15% độ 2-3 vùng mặt, tứ chi), N.V.C.B. (sinh năm 1988, bị bỏng diện tích 10% độ 2-3 vùng mặt, tứ chi) và N.V.H. (sinh năm 1973, nhập viện trong tình trạng bỏng diện tích 5% độ 2-3 vùng mặt, cánh tay trái, kèm tiền căn tăng huyết áp).

Khai thác bệnh sử, lúc 0h15 ngày 8/9, các bệnh nhân trên cùng 3 người khác ăn lẩu bằng bếp gas mini tại một quán nhậu ở TPHCM. Lúc này, bình gas mini trong bếp phát nổ, văng vào mặt và nhiều vùng trên cơ thể họ. Sau khi tai nạn xảy ra, các nạn nhân được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện gần hiện trường. Sau đó, có 3 trường hợp chuyển đến Bệnh viện Trưng Vương, 2 trường hợp chuyển đi nơi khác và một ca được cho xuất viện.

Tại Bệnh viện Trưng Vương, 3 bệnh nhân nêu trên được xử trí truyền dịch, ổn định huyết động, giảm đau tích cực, thay băng nhiều lần cùng sử dụng kem thoa đặc trị. Hiện tại, các bệnh nhân đã tỉnh táo, sức khỏe ổn định, dự kiến cần điều trị 2-3 tuần để vết thương có thể lành. Vùng mặt bệnh nhân cháy đen, bỏng rát sau vụ nổ - Ảnh: Báo Dân trí Trước đó, theo thông tin từ báo Người Lao Động, một sự việc tương tự xảy ra vào ngày 3/9, tại một phòng trọ ở ấp 4, xã Châu Pha, chị L. sử dụng bếp gas mini để nấu ăn. Sau khi nấu xong, chị L. tắt bếp và bưng thức ăn ra hiên nhà để cùng mọi người dùng bữa. Khi cả gia đình chuẩn bị ngồi ăn, bất ngờ bình gas mini phát nổ. Mảnh vỡ từ vỏ bình gas văng ra, găm trúng đầu bé K. (10 tháng tuổi) đang được bế trên tay khiến da đầu bé rách rộng, máu chảy nhiều. Vụ nổ bình ga trên tàu cá: 15 người đều tử vong Gia đình lập tức đưa cháu K. đến Bệnh viện Bà Rịa cấp cứu. Tuy nhiên, theo các bác sĩ, mảnh vỡ đã xuyên sâu, gây chấn thương sọ não nghiêm trọng. Dù được tận tình cứu chữa, cháu bé vẫn không qua khỏi.

