Bình gas mini ở quán nhậu phát nổ lúc nửa đêm, nhiều người bỏng đen mặt

Đời sống 10/09/2025 10:48

ThS.BS.CK2 Đinh Phương Đông, phụ trách khoa Bỏng - Tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Trưng Vương, cho biết vừa qua cơ sở đã tiếp nhận nhiều trường hợp bị bỏng vì sự cố khi đang nấu thức ăn.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 10/9, ThS.BS.CK2 Đinh Phương Đông, phụ trách khoa Bỏng - Tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Trưng Vương, cho biết vừa qua cơ sở đã tiếp nhận nhiều trường hợp bị bỏng vì sự cố khi đang nấu thức ăn.

Các bệnh nhân lần lượt là N.C.T. (sinh năm 1989, bị bỏng diện tích 15% độ 2-3 vùng mặt, tứ chi), N.V.C.B. (sinh năm 1988, bị bỏng diện tích 10% độ 2-3 vùng mặt, tứ chi) và N.V.H. (sinh năm 1973, nhập viện trong tình trạng bỏng diện tích 5% độ 2-3 vùng mặt, cánh tay trái, kèm tiền căn tăng huyết áp).

Khai thác bệnh sử, lúc 0h15 ngày 8/9, các bệnh nhân trên cùng 3 người khác ăn lẩu bằng bếp gas mini tại một quán nhậu ở TPHCM. Lúc này, bình gas mini trong bếp phát nổ, văng vào mặt và nhiều vùng trên cơ thể họ.

Sau khi tai nạn xảy ra, các nạn nhân được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện gần hiện trường. Sau đó, có 3 trường hợp chuyển đến Bệnh viện Trưng Vương, 2 trường hợp chuyển đi nơi khác và một ca được cho xuất viện.

Tại Bệnh viện Trưng Vương, 3 bệnh nhân nêu trên được xử trí truyền dịch, ổn định huyết động, giảm đau tích cực, thay băng nhiều lần cùng sử dụng kem thoa đặc trị.

Hiện tại, các bệnh nhân đã tỉnh táo, sức khỏe ổn định, dự kiến cần điều trị 2-3 tuần để vết thương có thể lành.

Bình gas mini ở quán nhậu phát nổ lúc nửa đêm, nhiều người bỏng đen mặt - Ảnh 1Bình gas mini ở quán nhậu phát nổ lúc nửa đêm, nhiều người bỏng đen mặt - Ảnh 2
Vùng mặt bệnh nhân cháy đen, bỏng rát sau vụ nổ - Ảnh: Báo Dân trí

Trước đó, theo thông tin từ báo Người Lao Động, một sự việc tương tự xảy ra vào ngày 3/9, tại một phòng trọ ở ấp 4, xã Châu Pha, chị L. sử dụng bếp gas mini để nấu ăn. Sau khi nấu xong, chị L. tắt bếp và bưng thức ăn ra hiên nhà để cùng mọi người dùng bữa.

Khi cả gia đình chuẩn bị ngồi ăn, bất ngờ bình gas mini phát nổ. Mảnh vỡ từ vỏ bình gas văng ra, găm trúng đầu bé K. (10 tháng tuổi) đang được bế trên tay khiến da đầu bé rách rộng, máu chảy nhiều.

Vụ nổ bình ga trên tàu cá: 15 người đều tử vong

Gia đình lập tức đưa cháu K. đến Bệnh viện Bà Rịa cấp cứu. Tuy nhiên, theo các bác sĩ, mảnh vỡ đã xuyên sâu, gây chấn thương sọ não nghiêm trọng. Dù được tận tình cứu chữa, cháu bé vẫn không qua khỏi.

Xe máy va chạm xe trộn bê tông, người phụ nữ tử vong tại chỗ

Xe máy va chạm xe trộn bê tông, người phụ nữ tử vong tại chỗ

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15h ngày 9/9, trên tuyến đường Võ Văn Kiệt, đoạn qua địa phận xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau.

Xem thêm
Từ khóa:   Nổ bình gas mini Nổ bình gas mini bị thương tin moi

TIN MỚI NHẤT

Mẹo chọn nước hoa phù hợp phong cách cá nhân: Hướng dẫn từ A đến Z

Mẹo chọn nước hoa phù hợp phong cách cá nhân: Hướng dẫn từ A đến Z

Làm đẹp 48 phút trước
Bố đỗ xe ven đường, 2 con nhỏ tử vong khi xe bất ngờ lao xuống sông

Bố đỗ xe ven đường, 2 con nhỏ tử vong khi xe bất ngờ lao xuống sông

Thế giới 51 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 11/9/2025, Thần Tài ưu tiên chấm tên sổ vàng, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, chuẩn bị may túi 3 gang mà nhận lộc

Kể từ ngày mai, thứ Năm 11/9/2025, Thần Tài ưu tiên chấm tên sổ vàng, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, chuẩn bị may túi 3 gang mà nhận lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Tinh hoa hội tụ vào 15 ngày cuối tháng 9, 3 con giáp ngày càng giàu có, tiền đếm không xuể, bội thu lộc khủng, tương lai huy hoàng

Tinh hoa hội tụ vào 15 ngày cuối tháng 9, 3 con giáp ngày càng giàu có, tiền đếm không xuể, bội thu lộc khủng, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Danh tính đối tượng hành hung dã man 2 anh em giúp người gặp nạn

Danh tính đối tượng hành hung dã man 2 anh em giúp người gặp nạn

Đời sống 1 giờ 24 phút trước
Ô tô đang chạy với tốc độ cao phóng lên không trung khi đâm vào trụ cầu đang xây và phát nổ thành quả cầu lửa

Ô tô đang chạy với tốc độ cao phóng lên không trung khi đâm vào trụ cầu đang xây và phát nổ thành quả cầu lửa

Video 1 giờ 32 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (11/9-12/9), quét sạch mây mù, 3 con giáp Thần Tài 'dúi tiền vào tay', sự nghiệp 'phất như diều gặp gió', hỷ sự lâm môn

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (11/9-12/9), quét sạch mây mù, 3 con giáp Thần Tài 'dúi tiền vào tay', sự nghiệp 'phất như diều gặp gió', hỷ sự lâm môn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Diễn biến MỚI vụ 2 phụ nữ đánh ghen, đổ axit, xăm mặt người khác ở Cà Mau

Diễn biến MỚI vụ 2 phụ nữ đánh ghen, đổ axit, xăm mặt người khác ở Cà Mau

Đời sống 1 giờ 40 phút trước
Khoảnh khắc có 1-0-2, chú gấu tinh nghịch cố gắng đột nhập vào một nhà hàng, khiến thực khách hoảng sợ bỏ chạy

Khoảnh khắc có 1-0-2, chú gấu tinh nghịch cố gắng đột nhập vào một nhà hàng, khiến thực khách hoảng sợ bỏ chạy

Video 1 giờ 47 phút trước
Hạt sen có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng 4 nhóm người nên thận trọng khi ăn

Hạt sen có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng 4 nhóm người nên thận trọng khi ăn

Dinh dưỡng 1 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Xe buýt 2 tầng bị tàu hỏa đâm trúng, kéo lê hàng trăm mét khiến 10 người tử vong và hàng chục người bị thương

Xe buýt 2 tầng bị tàu hỏa đâm trúng, kéo lê hàng trăm mét khiến 10 người tử vong và hàng chục người bị thương

Lời khai 'lạnh người' của kẻ tấn công chị dâu, sát hại trung tá công an đang làm nhiệm vụ

Lời khai 'lạnh người' của kẻ tấn công chị dâu, sát hại trung tá công an đang làm nhiệm vụ

Giá vàng hôm nay, ngày 10/9/2025: Thế giới hạ nhiệt, trong nước lao dốc không phanh

Giá vàng hôm nay, ngày 10/9/2025: Thế giới hạ nhiệt, trong nước lao dốc không phanh

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Danh tính chàng trai là thủ khoa kỳ thi bác sĩ nội trú của Trường ĐH Y Hà Nội

Danh tính chàng trai là thủ khoa kỳ thi bác sĩ nội trú của Trường ĐH Y Hà Nội

Danh tính đối tượng hành hung dã man 2 anh em giúp người gặp nạn

Danh tính đối tượng hành hung dã man 2 anh em giúp người gặp nạn

Diễn biến MỚI vụ 2 phụ nữ đánh ghen, đổ axit, xăm mặt người khác ở Cà Mau

Diễn biến MỚI vụ 2 phụ nữ đánh ghen, đổ axit, xăm mặt người khác ở Cà Mau

Nóng: Triệt phá cơ sở sản xuất bỉm trẻ em, băng vệ sinh giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng

Nóng: Triệt phá cơ sở sản xuất bỉm trẻ em, băng vệ sinh giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng

Phá bỏ tổ ong vò vẽ đốt 3 cháu nhỏ sống trong mái ấm thương vong

Phá bỏ tổ ong vò vẽ đốt 3 cháu nhỏ sống trong mái ấm thương vong

Tá hỏa phát hiện thanh niên chết gục trong quán game, cả quán nghĩ đang ngủ

Tá hỏa phát hiện thanh niên chết gục trong quán game, cả quán nghĩ đang ngủ