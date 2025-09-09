Bàng hoàng nữ sinh lớp 10 bị nhóm bạn dùng mũ bảo hiểm đánh tới tấp sau lễ khai giảng

Đời sống 09/09/2025 17:18

Clip dài hơn 2 phút ghi lại cảnh một nữ sinh bị nhóm bạn vây đánh trên con đường đất vắng đã gây xôn xao dư luận những ngày qua. Vụ việc được xác định xảy ra tại xã Đông Hiếu, Nghệ An, liên quan đến các nữ sinh Trường THPT Đông Hiếu.

Theo thông tin từ báo Lao Động, ngày 9/9, thầy Nguyễn Văn Cường – Hiệu trưởng Trường THPT Đông Hiếu (Nghệ An) – xác nhận vụ việc xảy ra tại khu vực xóm Cây Xăng, xã Đông Hiếu, bên ngoài khuôn viên trường học, sau giờ khai giảng năm học 2025 – 2026.

Trong clip dài khoảng 2 phút, một nữ sinh mặc áo trắng bị nhiều bạn nữ vây đánh. Một nữ sinh mặc áo đen liên tục túm tóc, giật mũ bảo hiểm và đánh mạnh vào đầu, mặt nạn nhân. Khi nữ sinh ngã xuống, cả nhóm tiếp tục lao vào đánh. Điều đáng nói, nhiều học sinh đứng xung quanh chứng kiến, quay clip nhưng không ai can ngăn.

Bị đánh đau, nạn nhân ngồi sụp xuống đất trong trạng thái hoảng loạn. Clip sau khi lan truyền trên mạng xã hội đã gây nhiều bức xúc.

Bàng hoàng nữ sinh lớp 10 bị nhóm bạn dùng mũ bảo hiểm đánh tới tấp sau lễ khai giảng - Ảnh 1
Nữ sinh lớp 10 bị đánh hội đồng - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, nữ sinh bị đánh được xác định là học sinh lớp 10, Trường THPT Đông Hiếu (phường Tây Hiếu, tỉnh Nghệ An). Ông Nguyễn Văn Cường, Hiệu trưởng Trường THPT Đông Hiếu cho biết, sự việc xảy ra sau lễ khai giảng năm học 2025-2026 sáng 5/9, tại khu vực xóm Cây Xăng (xã Đông Hiếu), bên ngoài khuôn viên trường học.

Bước đầu xác định, giữa các nữ sinh xảy ra mâu thuẫn với nhau. Sau lễ khai giảng, khi nữ sinh lớp 10 đang trên đường về nhà thì bị nhóm nữ sinh chặn đường hành hung.

“Sự việc xảy ra ngoài nhà trường. Ngày 8/9 trường đã mời các học sinh liên quan lên làm việc. Chiều 9/9, nhà trường tiếp tục mời phụ huynh học sinh lên để nhắc nhở”, ông Cường nói.

Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Tình tiết bất ngờ trong vụ sát hại 'vợ hờ' rồi phi tang thi thể dưới kênh

Tình tiết bất ngờ trong vụ sát hại 'vợ hờ' rồi phi tang thi thể dưới kênh

Ngày 9/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thành Nhã (SN 1974, ngụ ấp 1, xã Khánh Hưng, tỉnh Tây Ninh) để điều tra về hành vi “giết người”.

Từ khóa:   nữ sinh bị đánh bạo lực học đường tin moi

