Hoảng hốt phát hiện thi thể người nổi trên mặt hồ công viên, tiết lộ đặc điểm nhận dạng

Đời sống 09/09/2025 17:03

Lực lượng chức năng xã Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) đang xác minh danh tính của thi thể nổi trên mặt hồ công viên Đức Cơ.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào chiều 9/9, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Gia Lai đang tiến hành xác định danh tính của thi thể được phát hiện nổi trên mặt hồ nước tại xã Đức Cơ.

Vào trưa cùng ngày, người dân tá hỏa khi phát hiện thi thể người nổi trên mặt hồ nước tại Công viên Đức Cơ nên báo cơ quan chức năng.

Hoảng hốt phát hiện thi thể người nổi trên mặt hồ công viên, tiết lộ đặc điểm nhận dạng - Ảnh 1

Thi thể người đàn ông nổi trên mặt hồ - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Công lý, lực lượng công an cùng chính quyền địa phương đã trục vớt, đưa thi thể về Trung tâm y tế Đức Cơ để tiến hành các thủ tục điều tra.

Qua xác minh ban đầu, thi thể là nam giới, khoảng 40 tuổi, nhiều khả năng không phải là người dân địa phương.

