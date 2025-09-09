Đắp thuốc chữa vết mèo cắn, bé trai 4 tuổi suy gan thận, nguy kịch

Đời sống 09/09/2025 15:27

Ngày 9/9, đại diện Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, bé trai nhập viện trong tình trạng nguy kịch với mu bàn chân trái sưng to, hoại tử, kèm suy hô hấp, rối loạn đông máu nặng.

Theo thông tin từ VTC News, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương ngày 9-9 cho biết bệnh viện vừa tiếp nhận một bé trai nhập viện trong tình trạng nặng sau khi bị mèo cắn.

 

3 ngày trước khi nhập viện, trong lúc chơi đùa ở nhà, cháu Giàng V.Đ. (4 tuổi, trú tại Tuyên Quang) vô tình dẫm phải đuôi con mèo nhà. Con mèo lập tức quay lại cắn vào mu bàn chân trái khiến Đ. bị chảy máu với 4 vết thương.

Tuy nhiên, thay vì đưa cháu đến cơ sở y tế, bà nội đã dùng thuốc nam không rõ tác dụng để đắp lên vết thương nhằm cầm máu. Hai ngày sau, bé sốt cao, chân sưng nề, hoại tử nên được đưa đến bệnh viện địa phương rồi chuyển gấp tới Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Khi tiếp nhận, bệnh nhi suy hô hấp, bàn chân sưng to, có nhiều di vật lá thuốc nam bám vào, vùng viêm đã lan lên cẳng chân.

Bác sĩ chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết, suy gan, thận, rối loạn đông máu và viêm mô bào nặng. Bé phải dùng kháng sinh liều cao, tiêm phòng uốn ván, huyết thanh dại, dự kiến phẫu thuật cắt lọc vùng hoại tử.

Sau 5 ngày điều trị, tình trạng bệnh nhi đã dần cải thiện. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo việc đắp lá cây lên vết thương hở rất nguy hiểm, dễ gây nhiễm trùng lan rộng, suy đa tạng, thậm chí tử vong.

Đắp thuốc chữa vết mèo cắn, bé trai 4 tuổi suy gan thận, nguy kịch - Ảnh 1
Bác sĩ thăm khám bé trai bị mèo cắn dẫn đến nhiễm khuẩn - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, bác sĩ Đặng Thị Thúy, Trưởng khoa Nhi, cho biết việc tự ý đắp lá cây lên vết thương hở rất nguy hiểm, dễ gây nhiễm trùng và nhiều biến chứng.

Trường hợp nhẹ có thể chỉ sưng tấy tại chỗ, hoại tử phần mềm hoặc phỏng nhẹ, còn nặng có thể dẫn đến nhiễm khuẩn huyết, suy đa tạng, thậm chí tử vong do nhiễm trùng nhiễm độc toàn thân. Người dân được khuyến cáo nên đưa trẻ đến cơ sở y tế để xử lý đúng cách khi bị thương.

Vợ đau đớn phát hiện chồng bị ong đốt tử vong bên bờ sông Lam

Vợ đau đớn phát hiện chồng bị ong đốt tử vong bên bờ sông Lam

Trong lúc ra bờ sông Lam cắt cỏ cho cá ăn, một người đàn ông ở Nghệ An không may bị đàn ong tấn công, dẫn đến tử vong.

Xem thêm
Từ khóa:   mèo cắn đắp lá thuốc hoạt tử

