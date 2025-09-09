Đổ cột điện 500kV tại Lào Cai, một công nhân tử vong

Đời sống 09/09/2025 14:23

Theo báo cáo nhanh của UBND Lâm Thượng, tỉnh Lào Cai, vào khoảng 16h30 ngày 8/9, tại vị trí cột 129 qua địa bàn đã xảy ra sự cố gãy cột điện trong quá trình thi công kéo dây điện.

Theo thông tin từ báo Xây Dựng, khoảng 16h30 ngày 8/9, tại vị trí cột số 129 thuộc thôn Bản Muổi, xã Lâm Thượng (Lào Cai) đã xảy ra sự cố gãy cột điện trong quá trình kéo dây thi công.

Tai nạn khiến anh Lò Văn Chỉnh (SN 1982, trú tại xã Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên) bị thương nặng. Nạn nhân nhanh chóng được đưa đi cấp cứu nhưng đã không qua khỏi.

 

Theo báo cáo nhanh của UBND xã Lâm Thượng, cột điện bị gãy nằm trong gói thầu số 3 của dự án, do Liên danh Công ty CP Việt Vương và Công ty TNHH Hùng An thi công.

Đơn vị này đảm nhận cung cấp cột thép, thi công xây lắp đường dây từ vị trí VT99 đến VT149, với tổng giá trị trúng thầu hơn 423,9 tỷ đồng.

Đổ cột điện 500kV tại Lào Cai, một công nhân tử vong - Ảnh 1
Hiện trường sự cố gãy cột điện 500kv tại Lào Cai, một công nhân tử vong - Ảnh: Báo Xây Dựng

Theo thông tin từ báo Lao Động, ông Đỗ Quang Khải, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Điện 1, kiêm Giám đốc Ban điều hành Dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên cho biết, hiện chủ đầu tư đang họp với đơn vị thi công để triển khai công tác khắc phục hậu quả và hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên là công trình trọng điểm quốc gia, có tổng chiều dài 229,5km với 468 vị trí móng cột.

Đoạn qua tỉnh Lào Cai có chiều dài khoảng 49,47km, hầu hết các vị trí đều nằm trên đồi núi cao, địa bàn thi công khó khăn.

 

Từ khóa:   tai nạn lao động Sự cố gãy cột điện tin moi

