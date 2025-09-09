Vụ hành hung xảy ra vào chiều 3/9, tại cơ sở nha khoa Tuyết Chinh, phường Hạnh Thông, TPHCM. Thời điểm đó, chị N.T.T.T. là khách hàng từng làm răng tại cơ sở này đến tìm bà N.T.T.C. để phản ánh về sự cố niềng răng không như mong muốn.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, liên quan đến vụ bác sĩ N.T.T.C. (chủ cơ sở nha khoa Tuyết Chinh) cầm gậy hành hung khách tại phòng khám, Công an phường Hạnh Thông đang phối hợp với Công an TPHCM và các đơn vị liên quan củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý.

Lý giải với cơ quan chức năng về hành động hành hung khách hàng, bà N.T.T.C. cho biết, chị T. đến phòng khám Tuyết Chinh thực hiện chỉnh nha từ năm 2021. Đến nay, do chị T. không hài lòng kết quả điều trị của cơ sở của bà C. nên đăng tải nội dung trên mạng xã hội và đến phòng khám đòi lại phí điều trị, từ đó xảy ra vụ việc.

Tuy nhiên, thay vì hợp tác với khách hàng, chủ cơ sở nha khoa cầm gậy đe dọa, kéo ngã chị T. và giật điện thoại rồi ném xuống sàn nhà. Vụ việc khiến vị khách nữ bị chấn thương phần mềm, phải vào bệnh viện điều trị. Ngoài ra, điện thoại và mắt kính của chị T. cũng bị bà C. làm hỏng.

Công an phường Hạnh Thông cũng xác nhận sự việc xuất phát từ mâu thuẫn giữa khách làm răng và nữ bác sĩ. Đơn vị đã mời các bên lên làm việc, lấy lời khai để xác minh, xử lý.

“Quan điểm của cơ quan điều tra là xử lý nghiêm vụ việc. Hiện, đơn vị làm rõ hành vi của chủ cơ sở Tuyết Chinh, sai đến đâu chúng tôi xử lý đến đó”, đại diện Công an phường Hạnh Thông chia sẻ.

Người phụ nữ mặc áo blouse trắng kéo khách hàng nằm xuống sàn nhà, giật điện thoại của khách hàng rồi đập bể nát màn hình - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Dân trí, từ thông tin trên báo chí và clip do nạn nhân đăng tải trên mạng xã hội, luật sư Nguyễn Hùng Quân, Đoàn luật sư TPHCM, cho rằng, hành vi của chủ cơ sở nha khoa Tuyết Chinh không những có dấu hiệu vi phạm pháp luật mà còn cư xử thiếu đạo đức, thiếu văn hóa ứng xử trong ngành y.

Cụ thể, ông Quân đánh giá việc nữ bác sĩ đập điện thoại, mắt kính của nạn nhân có dấu hiệu của tội Hủy hoại hoặc Cố ý làm hư hỏng tài sản được quy định tại Điều 178 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung 2017, 2025).

Trường hợp này, nếu kết quả giám định giá trị thiệt hại của tài sản từ 2 triệu đồng trở lên hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng cơ quan chức năng nhận thấy hành vi này gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, chủ cơ sở có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo đó, bà C. có thể đối mặt với khung hình phạt là bị phạt tiền 10-50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù 6 tháng đến 3 năm.

Ngoài ra, việc bà C. hành hung khách hàng còn có thể bị xử lý thêm về hành vi Cố ý gây thương tích, nếu hồ sơ, kết quả giám định thương tích từ cơ quan chức năng đủ căn cứ để xử lý.

Cơ sở nha khoa Tuyết Chinh nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Dân trí

Luật sư Quân cho rằng, việc mâu thuẫn, tranh chấp giữa khách hàng và chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ cũng thường xảy ra. Tuy nhiên, để hậu quả đến mức dính đến pháp luật như trường hợp trên là điều đáng tiếc.

Để tránh những sự việc như trên, luật sư Quân cho rằng khi gặp các tình huống tương tự, khách hàng cần chủ động thu thập lại hợp đồng, thỏa thuận giữa các bên, hình ảnh trước và sau khi làm răng, hóa đơn, chứng từ chuyển tiền, thông tin trao đổi phản hồi qua lại để khiếu nại với phòng khám/chủ cơ sở thực hiện dịch vụ.

Theo luật sư Quân, khách hàng và chủ cơ sở cần ưu tiên giải quyết trên tinh thần thiện chí bằng đàm phán, thương lượng, hòa giải để làm sao hài hòa lợi ích, đảm bảo quyền lợi cho mỗi bên.

Nếu không tìm được tiếng nói chung, hai bên có quyền đem sự việc ra cơ quan có thẩm quyền như UBND phường/xã, Sở Y tế hoặc TAND để được giải quyết theo quy định pháp luật, tránh việc mâu thuẫn, xung đột cao trào dẫn đến rủi ro pháp lý như vụ việc xảy ra tại cơ sở Tuyết Chinh.