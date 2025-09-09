Lời khai bất ngờ của bác sĩ nha khoa đánh bệnh nhân tại phòng khám TP.HCM

Đời sống 09/09/2025 06:00

Sở Y tế TP HCM đình chỉ hoạt động phòng khám Nha khoa Tuyết Chinh, nơi một bác sĩ mặc áo blouse hành hung, xâm hại sức khỏe và tài sản của bệnh nhân.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 8/9, Sở Y tế TPHCM kiểm tra đột xuất cơ sở Nha khoa Tuyết Chinh (số 49 đường Trần Thị Nghỉ, phường Hạnh Thông) sau khi xuất hiện video bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Chinh hành hung khách hàng ngay tại phòng khám.

Bác sĩ Chinh cho biết bệnh nhân Nguyễn Thị Tiền Th. đến phòng khám thực hiện chỉnh nha từ năm 2021. Đến nay, do không hài lòng với kết quả điều trị, bệnh nhân đã đăng tải nội dung trên mạng xã hội và đến phòng khám đòi lại phí điều trị đã đóng. 

Khoảng 14h30 ngày 3/9, bệnh nhân Th. tới phòng khám, yêu cầu lễ tân cho gặp bác sĩ Chinh để trao đổi về việc chưa hài lòng với kết quả niềng răng. Cả hai bên lời qua tiếng lại dẫn đến sự việc trên.

Lời khai bất ngờ của bác sĩ nha khoa đánh bệnh nhân tại phòng khám TP.HCM - Ảnh 1
Công an tiếp tục điều tra vụ ẩu đả xảy ra tại phòng khám nha khoa Tuyết Chinh - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VnExpress, tại thời điểm kiểm tra, cơ sở cung cấp các giấy tờ pháp lý gồm Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0317475115 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cấp cho Công ty TNHH Nha khoa Tuyết Chinh (đăng ký lần đầu ngày 15/6/2022); Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh số 41M8032542 ngày 27/10/2016 do UBND quận Gò Vấp cũ cấp. Phòng khám cũng có Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh số 07501/HCM-GPHĐ ngày 24/4/2019 do bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Chinh phụ trách chuyên môn kỹ thuật.

Tuy nhiên, đoàn kiểm tra ghi nhận nhiều sai phạm tại phòng khám: Không bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất sau khi đã được cấp giấy phép hoạt động; cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép; không lập hồ sơ, bệnh án theo mẫu quy định của pháp luật; quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh chưa đúng phạm vi hoạt động chuyên môn ghi trong giấy phép.

Ngoài ra, 3 nhân viên hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại phòng khám chưa cung cấp được chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

Hiện, Sở Y tế TPHCM quyết định tạm đình chỉ hoạt động Phòng khám chuyên khoa răng hàm mặt thuộc Nha khoa Tuyết Chinh. 

Từ khóa:   bác sĩ đánh người hành hung tin moi

