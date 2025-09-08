Công an tỉnh Đắk Lắk đang điều tra vụ một thi thể đang phân hủy trong nghĩa trang, bên cạnh xe máy cháy đen.

Theo thông tin từ báo Lao Động, ngày 8/9, UBND xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk thông tin, người dân địa phương vừa phát hiện một thi thể đang phân hủy mạnh trong nghĩa trang. Gần thi thể còn có xe máy bị cháy đen.

Trước đó, khoảng 14 giờ cùng ngày, người dân đến khu vực nghĩa trang tại xã Quảng Phú thì nghe mùi hôi thối bất thường.

Sau một lúc kiểm tra, người dân phát hiện một thi thể đang phân hủy trong nghĩa trang nên trình báo cơ quan chức năng.

Khu vực phát hiện thi thể bị phân hủy - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, tiếp nhận tin báo, Công an xã Quảng Phú phối hợp cùng Công an tỉnh Đắk Lắk phong tỏa hiện trường để triển khai các biện pháp nghiệp vụ, điều tra, làm rõ vụ việc.

Tạm đình chỉ hoạt động phòng khám nha khoa có bác sĩ hành hung khách ở TP.HCM Đoàn kiểm tra đã ghi nhận phòng khám nha khoa của bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Chinh có nhiều sai phạm, yêu cầu tạm ngưng hoạt động.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ta-hoa-phat-hien-thi-the-ang-phan-huy-canh-xe-may-chay-en-741510.html