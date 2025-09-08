Tạm đình chỉ hoạt động phòng khám nha khoa có bác sĩ hành hung khách ở TP.HCM

Đời sống 08/09/2025 17:18

Đoàn kiểm tra đã ghi nhận phòng khám nha khoa của bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Chinh có nhiều sai phạm, yêu cầu tạm ngưng hoạt động.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, liên quan vụ nữ bác sĩ hành hung khách hàng gây xôn xao trên mạng xã hội, Công an phường Hành Thông (TPHCM) phối hợp cùng Công an TPHCM lấy lời khai của bà Nguyễn Thị Tuyết Chinh (đại diện pháp luật Công ty TNHH nha khoa Tuyết Chinh, ở số 49 đường Trần Thị Nghỉ) và chị Nguyễn Thị Tiền Th. (31 tuổi, quê Đắk Lắk) để làm rõ vụ việc, củng cố hồ sơ xử lý về hành vi gây thương tích và hủy hoại tài sản của bà Chinh.

Công an xác định, vụ việc xảy ra ngày 3/9 tại phòng khám nói trên. Nguyên nhân xuất phát từ việc chị Th. không đồng ý với dịch vụ niềng răng tại phòng khám do bà Chinh đảm trách.

Vụ xô xát đã làm chị Th. xây xước ở cổ, hai tay, vai, đau đầu và hư điện thoại, mắt kính. Hiện chị Th. điều trị tại Bệnh viện Hoàn Mỹ.

Ngay sau khi xảy ra ồn ào, sáng 8/9, tổ công tác của UBND phường Hạnh Thông đã tiến hành kiểm tra hoạt động tại nha khoa Tuyết Chinh; cùng lúc này có đoàn kiểm tra của Thanh tra Sở Y tế TPHCM

Tạm đình chỉ hoạt động phòng khám nha khoa có bác sĩ hành hung khách ở TP.HCM - Ảnh 1
Vụ việc xảy ra tại phòng khám nha khoa của bác sĩ Tuyết Chinh - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ VietNamNet, làm việc với cơ quan chức năng, đại diện cơ sở xuất trình một số giấy tờ pháp lý gồm: 

Một là giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH MTV (cấp lần đầu 15/9/2022, MSDN 0317475115): Công ty TNHH Nha khoa Tuyết Chinh, do bà Nguyễn Thị Tuyết Chinh làm đại diện theo pháp luật.

Hai là giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh số 7501/HCM-GPHĐ do Sở Y tế TPHCM cấp ngày 24/4/2019, người chịu trách nhiệm chuyên môn bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Chinh; hình thức tổ chức là phòng khám chuyên khoa răng hàm mặt. 

Ba là chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh số 8224/ĐNAI-CCHN do Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cấp ngày 7/5/2014, cấp cho bà Nguyễn Thị Tuyết Chinh là bác sĩ răng hàm mặt.

Đoàn công tác có một số nhận xét về cơ sở như: Phòng khám có dấu hiệu chưa bảo đảm hoạt động về chuyên môn kỹ thuật, cơ sở vật chất được phê duyệt, chưa bảo đảm nhân sự hành nghề có giấy phép hành nghề/chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và đăng ký hành nghề tại Sở Y tế.

Tạm đình chỉ hoạt động phòng khám nha khoa có bác sĩ hành hung khách ở TP.HCM - Ảnh 2
Bà Chinh là đại diện Công ty TNHH nha khoa Tuyết Chinh, cũng là người xuất hiện trong clip hành hung khách hàng - Ảnh: VietNamNet

Trên cơ sở đó, đoàn kiểm tra yêu cầu phòng khám tạm ngưng hoạt động khám, chữa bệnh cho đến khi giải quyết xong vụ việc. 

Ngoài ra, đoàn kiểm tra yêu cầu phòng khám có văn bản giải trình về hoạt động của cơ sở; cung cấp các hồ sơ, giấy tờ còn thiếu theo yêu cầu của đoàn kiểm tra. Cơ sở chỉ được đăng tải quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh phù hợp với danh mục kỹ thuật được xét duyệt.

Đoàn kiểm tra còn yêu cầu 3 cá nhân tại phòng khám gồm: Ông Trương Ngọc Hảo, bà Phan Thị Thùy Trang và bà Nguyễn Thị Lương ngưng ngay hoạt động khám bệnh, chữa bệnh khi chưa có giấy phép hành nghề/chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh.

