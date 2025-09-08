Ngày 8/9, Công an xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk đã có báo cáo về việc một cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong quá trình làm nhiệm vụ truy bắt đối tượng gây thương tích cho chị dâu.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, sáng ngày 8/9, Ban Chỉ huy Công an xã Xuân Lộc cử tổ công tác gồm Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh, Đại úy Hồ Trần Phúc, Thượng úy Tạ Quốc Lực, Thượng úy Nguyễn Hải Lực và Đại úy Nguyễn Tiến Bình thực hiện nhiệm vụ truy tìm Nguyễn Văn Ty (SN 1995, trú ở thôn 4, xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk) vì tối ngày 7/9, Ty đã có hành vi cố ý gây thương tích đối với chị dâu là bà Nguyễn Thị Kết (SN 1989, trú cùng nhà với Ty).

Đối tượng Nguyễn Văn Ty - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Khoảng 10h30 sáng 8/9, tổ công tác tiếp cận gần nhà của Nguyễn Văn Ty thì đối tượng này tẩu thoát về phía rừng keo ở thôn 4, xã Xuân Lộc. Với quyết tâm truy bắt đối tượng, tổ công tác chia nhau luồn rừng tìm dấu vết của Ty.

Đến 11h cùng ngày, Đại úy Nguyễn Tiến Bình phát hiện Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh đã hy sinh bởi nhiều vết dao đâm vào người, nghi do Ty thực hiện.

Nguyễn Văn Ty khi bị bắt - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ VTC News, ngay sau khi nhận được thông tin, Công an xã Xuân Lộc khẩn trương thông báo cho Công an xã Xuân Cảnh, Công an phường Sông Cầu cùng các lực lượng có liên quan phối hợp truy lùng hung thủ gây án.

Sau đó, lực lượng Công an phát hiện Nguyễn Văn Ty lẩn trốn về nhà và ẩn náu bên trong phòng tắm với dấu hiệu ngáo đá. Đối tượng cầm dao cố thủ nên lực lượng Công an sử dụng bình xịt hơi cay và bắn đạn cao su khống chế.

Đến 12h40 trưa cùng ngày, Nguyễn Văn Ty đã bị bắt giữ và đưa về Công an xã Xuân Lộc để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

