Ngày 8/9, Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai, cho biết vừa tiếp nhận 3 bệnh nhi bị ong vò vẽ đốt, 1 bé đã tử vong.

Theo thông tin từ báo Lao Động, ngày 8/9, Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai cho biết vừa tiếp nhận 3 bệnh nhi bị ong vò vẽ đốt, trong đó một trường hợp đã tử vong.

Cụ thể, sáng 7/9, em Ksor Th. (5 tuổi, trú xã Ia Chía, Gia Lai) cùng em A T. (4 tuổi, trú tỉnh Quảng Ngãi) và Trần Minh Q. (11 tuổi, trú phường An Phú, Gia Lai) đang chơi trong khuôn viên Mái ấm Thiên Ân (phường An Phú) thì bị đàn ong vò vẽ vỡ tổ, lao đến tấn công.

Bệnh nhi bị ong vò vẽ đốt đang được cấp cứu tại bệnh viện - Ảnh: Báo Lao động

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, do bị đốt nhiều vết chi chít trên khắp cơ thể, em Ksor Th. rơi vào sốc phản vệ độ IV, ngưng hô hấp tuần hoàn và tử vong.

Em A T. bị đốt 21 mũi, sốc phản vệ độ III, đang phải lọc máu liên tục, tiên lượng xấu. Em Trần Minh Q. bị 7 vết đốt, phản vệ độ I, hiện sức khỏe đã tạm ổn.

Được biết, cả 3 em nhỏ đều có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và đang được các sơ tại Mái ấm Thiên Ân nuôi dưỡng.

Thông tin MỚI về vụ khách hàng tố bác sĩ nha khoa dùng hung khí tấn công Ngày 8/9, Công an phường Hạnh Thông, TP.HCM đang làm việc với những người liên quan vụ việc chị NTTT (31 tuổi, quê Đắk Lắk) trình báo bị bà NTTC, chủ cơ sở nha khoa Tuyết Chinh trên đường Trần Thị Nghĩ, phường Hạnh Thông, hành hung và làm hư hỏng tài sản.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ong-vo-ve-vo-to-tan-cong-3-em-nho-1-be-tu-vong-1-be-nguy-kich-741469.html