Tối 7/9, mạng xã hội lan truyền nhiều đoạn clip ghi lại vụ việc một người phụ nữ mặc áo blouse có thái độ vô cùng hung hãn, đánh người đàn ông, hành hung và cầm hung khí đe dọa, ném vỡ điện thoại một người phụ nữ khác.

Theo thông tin từ báo Người lao Động, sáng 8/9, liên quan đến vụ việc người mặc áo blouse tấn công, đập phá tài sản của khách hàng xảy ra tại một phòng khám nha khoa ở phường Hạnh Thông, TP HCM, Sở Y tế TP HCM cho hay đã nắm được vụ việc và đang chờ báo cáo để xử lý.

Cùng thời điểm, Công an phường Hạnh Thông đã mời những người liên quan đến làm việc để phục vụ quá trình xác minh, xử lý.

Một số người vào can ngăn cũng bị người phụ nữ mặc áo blouse phản ứng - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, nạn nhân là chị T., khách hàng cũ của phòng khám. Chị T. cho biết khi đến hỏi về tình trạng răng, bất ngờ chị bị bà C. (chủ cơ sở) lao vào tấn công, chửi mắng, xúc phạm.

Theo trình bày của chị T., bà C. đã dùng gậy sắt dài hơn 1m đánh vào bụng và hông, lôi chị từ trên ghế sofa xuống sàn, ném dép vào mặt, cào xước da và bóp cổ chị.

Ngoài ra, bà C. còn bị tố phá hoại tài sản cá nhân của chị T., gồm điện thoại iPhone 11 trị giá khoảng 16 triệu đồng và kính Gentle Monster trị giá 7,8 triệu đồng. Toàn bộ sự việc được người bạn đi cùng ghi lại bằng điện thoại.

Sau khi sự việc xảy ra, chị T. phải nhập viện điều trị và đã gửi đơn yêu cầu khởi tố chủ cơ sở nha khoa.

Liên quan đến vụ việc, Công an phường Hạnh Thông cho biết đã tiếp nhận đơn phản ánh, mời các bên liên quan lên làm việc và lập hồ sơ xác minh.

Đại diện UBND phường xác nhận tối 7/9, công an đã tiến hành các bước nghiệp vụ ban đầu và sẽ xử lý theo quy định.

