Cà Mau: Mẹ tử vong, con nguy kịch vì bị ong vò vẽ đốt

Đời sống 08/09/2025 11:09

Ngày 8/9, một lãnh đạo của UBND xã Khánh Lâm, tỉnh Cà Mau cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ 2 mẹ con bị ong vò vẽ đốt dẫn đến 1 người tử vong.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 8/9, UBND xã Khánh Lâm cho biết đã thành lập đoàn đến hỗ trợ và giúp gia đình lo an táng cho chị Danh Thị Q. (35 tuổi, ngụ ấp 6) tử vong do bị ong vò vẽ đốt. 

Vào khoảng 16 giờ 30, chiều ngày 6/9, chị Q. dẫn theo con trai 3 tuổi là cháu Trần Văn P. mang cơm ra đồng cho chồng đang làm việc.

Trên đường về nhà, mẹ con chị Q. không may bị tổ ong vò vẽ đóng trên cây rơi trúng người đánh nhiều vết.

Cà Mau: Mẹ tử vong, con nguy kịch vì bị ong vò vẽ đốt - Ảnh 1
Hai mẹ con chị Q. không may bị tổ ong vò vẽ rơi trúng, đốt nhiều vết khiến người mẹ tử vong

Theo thông tin từ báo Dân Việt, sự việc được người dân phát hiện và đến ứng cứu, đưa 2 mẹ con đến bệnh viện cấp cứu.

Tuy nhiên, chị Q. đã tử vong vào tối cùng ngày, còn cháu P. đang được cấp cứu tại Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau.

ong vò vẽ ong đốt tử vong

