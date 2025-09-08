Do mâu thuẫn tình cảm, một người đàn ông đã ra tay sát hại bạn gái. Đáng nói, người này sau đó dùng xe máy chở thi thể nạn nhân đi phi tang dưới kênh nước.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 7/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh tạm giữ Nguyễn Thành Nhã (SN 1974, ngụ xã Khánh Hưng, Tây Ninh) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân là chị T.T.Đ. (SN 1993), ngụ xã Hưng Điền, Tây Ninh.

Theo công an, nguyên nhân ban đầu xuất phát từ mâu thuẫn tình ái. Sau khi gây án, Nhã đã gọi điện thoại cho công an để đầu thú.

Công an phong toả khu vực phát hiện thi thể cô gái không nguyên vẹn dưới kênh - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Dân trí, tại cơ quan điều tra, Nhã khai sống cùng chị Đ. như vợ chồng từ tháng 1. Trong thời gian chung sống, Nhã phát hiện chị Đ. có quan hệ tình cảm với người khác nên nhiều lần khuyên can, nhưng không được.

Tối 29/8, Nhã thấy chị Đ. đi cùng một người đàn ông lạ nên gọi về phòng trọ nói chuyện. Đến khuya, hai người xảy ra mâu thuẫn. Chị Đ. dùng dao chém Nhã, ông ta đỡ được rồi dùng tay đánh mạnh vào đầu khiến nạn nhân gục xuống đất.

Phát hiện nạn nhân đã tử vong, Nhã bỏ thi thể cùng quần áo của chị Đ. vào bao nylon, mang đến kênh ở xã Bình Hiệp (cách hiện trường khoảng 70km) rồi ném xuống nước phi tang. Sau đó, Nhã quay lại thu dọn hiện trường, trả phòng trọ rồi lẩn trốn.

Bọc quần áo của nạn nhân được công an phát hiện - Ảnh: Báo Dân trí

Sáng 7/9, người dân đi làm đồng phát hiện thi thể một phụ nữ đang phân hủy dưới kênh nên báo công an. Công an xã Bình Hiệp phối hợp với Công an tỉnh Tây Ninh đến khám nghiệm hiện trường.

Biết công an đã phát hiện thi thể chị Đ., Nhã gọi điện xin ra đầu thú.

Kho hàng bốc cháy ngùn ngụt trong mưa ở TP.HCM, khói đen bốc cao hàng chục mét Chiều 7/9, một kho hàng trên đường Trần Văn Giàu, phường Tân Tạo, TP.HCM (thuộc địa bàn quận Bình Tân trước đây) bất ngờ bốc cháy dữ dội. Nhiều tài sản, trong đó có một ô tô con bị thiêu rụi hoàn toàn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tiet-lo-nguyen-nhan-nguoi-an-ong-sat-hai-ban-gai-phi-tang-thi-the-duoi-kenh-741453.html