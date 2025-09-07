Phớt lời chất lượng sản phẩm, Quang Linh Vlog chỉ tập trung quảng cáo: 'Một viên kẹo Kera tương ứng 1 đĩa rau luộc…'

CQĐT cho rằng, Quang Linh Vlog phải chịu trách nhiệm toàn bộ về quy cách, phẩm chất, bao bì của kẹo Kera; chịu trách nhiệm về tính pháp lý và chất lượng kẹo Kera theo hồ sơ tự công bố và chịu trách nhiệm về việc giới thiệu, công bố, quảng bá sản phẩm kẹo Kera thuộc sở hữu của mình theo quy định của pháp luật.

Theo thông tin từ VietNamNet, Phạm Quang Linh là KOL (người có ảnh hưởng trên mạng xã hội), đồng thời là cổ đông sáng lập của Công ty Chị Em Rọt. Bị can cùng các đồng phạm lên ý tưởng “sản xuất một loại kẹo của công ty, có nguồn gốc từ rau củ quả sạch dành cho đối tượng kén ăn rau để bổ sung chất xơ cho cơ thể con người”.

Cá nhân Phạm Quang Linh chịu trách nhiệm chính trong việc quảng bá, giới thiệu sản phẩm Kẹo Kera để bán cho người tiêu dùng. Nhưng quá trình Công ty Asia sản xuất kẹo Kera, Linh không quan tâm đến chất lượng sản phẩm, không chỉ đạo kiểm tra và trực tiếp kiểm tra về vùng nguyên liệu của Công ty Asia…

Phạm Quang Linh đã phó mặc toàn bộ cho Nguyễn Phong (Chủ tịch HĐQT Công ty Asia) thực hiện việc sản xuất kẹo, để Lê Tuấn Linh (Giám đốc, người đại diện Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt) ký ban hành hồ sơ công bố sản phẩm kẹo Kera, nội dung thể hiện thành phần kẹo gồm 10 loại bột rau củ tỷ lệ 28,13%, không đúng sự thật, để người tiêu dùng tin rằng kẹo Kera có chứa nhiều thành phần chất xơ tự nhiên.

Kết quả điều tra cho thấy, Nguyễn Phong không sử dụng nguyên liệu là rau củ quả tươi, tự nhiên đạt tiêu chuẩn VietGap từ các vườn rau tại Đà Lạt, Đắk Lắk mà mua sẵn bột, chất phụ gia của các nhà cung cấp để sản xuất Kera với nguyên liệu chủ yếu là chất Sorbitol 70% (chiếm tỷ lệ 35%, có tác dụng nhuận tràng để thay thế cho công dụng của chất xơ có trong bột rau củ quả).

Theo CQĐT, Phạm Quang Linh biết rõ trên phiếu kết quả kiểm nghiệm thì hàm lượng chất xơ rất thấp, chỉ chiếm 0,935%, không có nhiều tác dụng bổ sung chất xơ cho người dùng. Quang Linh cũng không biết rõ thành phần, tỷ trọng và loại bột rau in trên nhãn mác, bao bì sản phẩm có đúng với thực tế sản xuất hay không; không kiểm tra, giám sát quy trình sản xuất kẹo Kera của Công ty Asia và thành phần của kẹo Kera.

Dù vậy, anh ta vẫn tham gia các video clip quảng cáo sản phẩm kẹo Kera, đưa ra các hình ảnh trực quan, thông tin không đúng sự thật, thể hiện: “Một viên kẹo Kera tương ứng 1 đĩa rau luộc…” để quảng bá, giới thiệu sản phẩm sai sự thật, khiến người tiêu dùng tin tưởng mua sản phẩm, thu lợi bất chính hơn 12 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, Phạm Quang Linh được CQĐT đánh giá là thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội, tích cực hợp tác trong quá trình giải quyết vụ án. Bị can phạm tội lần đầu, có nhân thân tốt, có nhiều đóng góp tích cực cho xã hội. Bị can đã đề nghị gia đình nộp 1,2 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ của CQĐT để khắc phục hậu quả.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp tạm giam đối với Linh Vlogs - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Dân trí, trước khi bị bắt, Quang Linh Vlogs gây chú ý từ năm 2024 khi livestream bán hàng, đồng thời thương hiệu cá nhân được sử dụng cho nhiều doanh nghiệp như Quang Linh Vlog Store, Quang Linh Group và Quang Linh Global.

Sau khi Quang Linh bị bắt, tình hình các doanh nghiệp đã có nhiều thay đổi. Cụ thể, theo cập nhật của Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Quang Linh Vlog Store (phường Thanh Xuân, Hà Nội) hiện không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký.

Doanh nghiệp này thành lập từ tháng 7/2022, người đại diện pháp luật kiêm Giám đốc là bà Vì Khánh Ngân (sinh năm 2000). Theo công bố thay đổi đăng ký doanh nghiệp hồi tháng 10/2022, thành viên góp vốn gồm ông Trần Chí Tâm - cũng là cổ đông của Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt - góp 1,6 tỷ đồng (80% vốn) và bà Võ Thị Lộc góp 400 triệu đồng (20% vốn).

Trong khi đó, Công ty TNHH Quang Linh Group (phường Bồ Đề, Hà Nội) đã chuyển trạng thái sang hoạt động trở lại, sau thời gian tạm ngừng kinh doanh hồi tháng 6.

Doanh nghiệp được thành lập ngày 3/8/2023 với vốn điều lệ 3 tỷ đồng, do ông Nguyễn Việt Dũng (sinh năm 1994) làm Chủ sở hữu, Giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật. Một số trang tuyển dụng cho biết công ty này gắn với tên Phạm Quang Linh cùng các thành viên khác.

Tương tự, Công ty TNHH Quang Linh Global (phường Hà Đông, Hà Nội) cũng đang hiển thị trạng thái hoạt động, sau khi thông báo chuyển đổi loại hình doanh nghiệp ngày 30/7.

Công ty TNHH Quang Linh Vlog Store không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký - Ảnh: Báo Dân trí

Ông Nguyễn Văn Tiến (sinh năm 1986) - một trong những thành viên của team Châu Phi và là người thân thiết với Quang Linh Vlogs - vẫn giữ chức vụ Tổng giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật.

Doanh nghiệp này thành lập từ tháng 1/2024 với vốn điều lệ ban đầu là 2,9 tỷ đồng. Trong đó, ông Tiến góp 2,03 tỷ đồng, tương đương 70% vốn; cổ đông Trần Mạnh Toàn góp 290 triệu đồng, tương đương 10% vốn và cổ đông Cao Tiểu Minh góp 580 triệu đồng, tương đương 20% vốn còn lại.

Đến tháng 10/2024, cổ đông Trần Mạnh Toàn chuyển toàn bộ vốn góp sang cho ông Tiến. Theo website và fanpage chính thức, Quang Linh Global kinh doanh dầu gội, sữa tắm nam, với sản phẩm được giới thiệu là "đồng hành bởi vlogger Quang Linh và Tiến Nguyễn, phân phối bởi Quang Linh Global". Trên một số trang thương mại điện tử, gian hàng Quang Linh Global vẫn hoạt động, kinh doanh sản phẩm sữa tắm.

Trước đó, Phạm Quang Linh cũng được giới thiệu là Phó chủ tịch Công ty cổ phần Pharco Việt Nam. Doanh nghiệp này là đơn vị chủ quản, phân phối độc quyền thương hiệu Adopt' tại Việt Nam. Tháng 10/2021, thương hiệu này ra mắt tại Việt Nam dưới sự điều hành của hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên và các cộng sự.