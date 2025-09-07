Ngày 7/9, Công an TPHCM đang phối hợp cùng Công an phường Thủ Đức tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của một người đàn ông bán vé số trên đường Phạm Văn Đồng.

Theo thông tin từ báo Dân trí, sáng 7/9, Công an TPHCM phối hợp với Công an phường Thủ Đức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân người đàn ông bán vé số tử vong trên đường.

Hơn 7h cùng ngày, ông N.V.Q. (70 tuổi, ngụ TPHCM) lái chiếc xe điện 3 bánh đi bán vé số trên đường Phạm Văn Đồng, theo hướng cầu Bình Lợi đi cầu vượt Linh Xuân.

Khi ông Q. đến trước địa chỉ 1190 đường Phạm Văn Đồng, phường Thủ Đức (trước đây là phường Linh Đông, TP Thủ Đức), ông Q. dừng xe và có những biểu hiện bất thường.

Người đi đường phát hiện vụ việc đã lại kiểm tra và tiến hành sơ cứu, nhưng ông Q. đã tử vong trên chiếc xe.

Người đàn ông tử vong trên đường Phạm Văn Đồng - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt, phong tỏa hiện trường, trích xuất camera an ninh để làm rõ.

Theo một số người dân, ông Q. bị tật nên di chuyển bằng xe 3 bánh để mưu sinh bằng nghề bán vé số nhiều năm nay ở khu vực TP Thủ Đức cũ.

