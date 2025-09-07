Em của bị can Nguyễn Thị Thái Hằng (tức Hằng “Du mục”, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt) đã nộp tiền khắc phục theo đề nghị của chị số tiền hơn 2,1 tỷ đồng.

Theo thông tin từ VietNamNet, trong vụ án lừa dối khách hàng xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt, tổng số tiền khắc phục hậu quả của bị can và những người liên quan nộp vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an là hơn 14 tỷ đồng. Trong các ngày 26/5 và 16, 17, 24/6/2025, ông Nguyễn Thúc T.T. (bố đẻ của bị can Nguyễn Thúc Thùy Tiên) đã nộp tiền khắc phục theo đề nghị của con gái tổng cộng 3,2 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra cũng đã ra lệnh phong tỏa tài khoản ngân hàng đối với 4 bị can Nguyễn Thị Thái Hằng, Lê Thành Công (thành viên HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt), Nguyễn Thúc Thùy Tiên và Lê Tuấn Linh (Giám đốc, người đại diện Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt) với tổng số hơn 2,6 tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, với mục đích tăng doanh thu, lợi nhuận bán hàng, Lê Tuấn Linh và Lê Thành Công cùng các KOL gồm Nguyễn Thị Thái Hằng, Phạm Quang Linh (còn gọi là Quang Linh Vlogs), Nguyễn Thúc Thùy Tiên (đều là chủ sở hữu kẹo Kera) lợi dụng là người nổi tiếng, có ảnh hưởng trên mạng xã hội đã dàn dựng kịch bản, quay video quảng bá, giới thiệu và livestream bán hàng trên nền tảng mạng xã hội Tiktok.

Các KOL đưa ra những hình ảnh trực quan, sinh động, thể hiện kẹo rau Kera được làm từ 10 loại rau củ tự nhiên sai sự thật, phóng đại công dụng của sản phẩm có tác dụng bổ sung chất xơ thay rau, tốt cho tiêu hóa. Việc này làm cho người tiêu dùng tin tưởng, quyết định mua sản phẩm. Theo cơ quan điều tra, về bản chất, kẹo rau Kera chỉ là loại kẹo thông thường, mua sẵn bột rau và các chất phụ gia từ các nhà cung cấp để phối trộn, thu lợi bất chính tiền tỷ.

Các hành vi vi phạm pháp luật trên đã xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, quyền lợi của người tiêu dùng, gây bức xúc trong dư luận xã hội, cần xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Thùy Tiên, Hằng "Du mục" và Quang Linh trong một phiên livestream bán kẹo Kera

Theo thông tin từ báo Dân trí, Thùy Tiên là người có ảnh hưởng trên mạng xã hội, có kiến thức, kinh nghiệm trong việc bán hàng online. Trong khi đó, kẹo Kera là sản phẩm của Tiên và các cổ đông Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt hợp tác, làm ăn chung. Đặc biệt, Tiên được hưởng 25% lợi nhuận theo thỏa thuận góp vốn (sau đó tăng lên 30% kể từ ngày 12/12/2024).

Do đó, Thùy Tiên cũng phải chịu trách nhiệm về an toàn thực phẩm do mình kinh doanh, chịu trách nhiệm toàn bộ về quy cách, phẩm chất, nội dung bao bì của sản phẩm; chịu trách nhiệm về việc giới thiệu, công bố, quảng bá sản phẩm kẹo Kera.

Cơ quan điều tra cáo buộc, Tiên có trách nhiệm chính trong việc quảng bá, giới thiệu sản phẩm kẹo Kera để bán cho người tiêu dùng và đại diện cho nhãn hàng tham gia các sự kiện, hoạt động thiện nguyện của nhãn hàng và Công ty Chị Em Rọt.

Quá trình thực hiện, Tiên trực tiếp tham gia các nhóm để điều hành việc xây dựng phát triển thương hiệu sản phẩm, duyệt các bài đăng giới thiệu sản phẩm, chạy chương trình... để giới thiệu, phát triển sản phẩm.

Tuy nhiên, xuyên suốt quá trình sản xuất và bán hàng, Tiên không quan tâm đến chất lượng kẹo Kera, cũng không trực tiếp kiểm tra nguyên liệu, quy trình sản xuất kẹo Kera của Công ty Asia, chỉ ăn thử để đóng góp về vị, độ dai, hình thù viên kẹo và tập trung vào việc bán hàng.

Sau khi ra mắt sản phẩm, Thùy Tiên trực tiếp cùng Nguyễn Thị Thái Hằng (tức Hằng "Du mục") và Phạm Quang Linh (tức Quang Linh Vlogs) quay các video để giới thiệu, quảng bá về kẹo rau củ Kera và livestream bán hàng trên các nền tảng mạng xã hội.

Trong những buổi live, cả 3 đưa ra các thông tin không đúng sự thật, riêng Tiên đồng ý với phát ngôn “một viên kẹo là một bó rau”, và trực tiếp phát ngôn "một ngày chỉ cần ăn 2 đến 3 viên là có thể bổ sung chất xơ cho một người bình thường”... để phóng đại công dụng của sản phẩm.

Kết luận điều tra chỉ ra, kẹo Kera có hàm lượng chất xơ rất thấp, không có nhiều tác dụng bổ sung chất xơ cho người kén ăn rau, người bận rộn. Đồng thời Thùy Tiên không biết cụ thể Công ty Asia Life sử dụng loại nguyên liệu nào để sản xuất... nhưng vẫn dùng hình ảnh và sự nổi tiếng của mình để quảng bá, giới thiệu khiến người tiêu dùng tin tưởng, quyết định mua kẹo Kera.

Từ đó, các bị can thu lợi bất chính hơn 12,4 tỷ đồng, riêng hoa hậu Thùy Tiên được Công ty Chị Em Rọt trả tiền hoa hồng hơn 6,8 tỷ đồng, do bán được hơn 11.700 sản phẩm kẹo Kera tại 3 phiên livestream từ tháng 12/2024.