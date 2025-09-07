Ngày 6/9/2025, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đã có kết luận điều tra vụ việc một thầy giáo được phát hiện tử vong tại tầng trệt Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long (Công ty CP Bệnh viện Xuyên Á – Chi nhánh Vĩnh Long).

Theo thông tin từ báo Bảo vệ pháp luật, ngày 6/9, tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long, cơ quan này đã có kết luận về vụ phát hiện thầy giáo tử vong ở tầng trệt Bệnh viện đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long (Công ty CP Bệnh viện Xuyên Á - Chi nhánh Vĩnh Long). Thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình an táng.

Cụ thể, khoảng 15 giờ ngày 3/9, nhiều y bác sĩ ở Bệnh viện đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long (tọa lạc tại P.Long Châu, Vĩnh Long - trước đây là P.9, TP.Vĩnh Long, Vĩnh Long) phát hiện thi thể người đàn ông nằm úp mặt dưới nền tầng trệt liền trình báo cơ quan công an.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng công an đến điều tra nguyên nhân vụ việc. Danh tính nạn nhân được xác định là ông T.H.H (52 tuổi, giáo viên của một trường THCS ở Vĩnh Long).

Hiện trường nơi xảy ra vụ án - Ảnh: Báo Bảo vệ pháp luật

Theo thông tin từ báo Thnah Niên, qua trích xuất camera an ninh của bệnh viện, công an xác định người đàn ông này tự nhảy lầu và rơi xuống đất tử vong, không có dấu hiệu tội phạm.

Gia đình cho biết nguyên nhân có thể do thầy H. buồn chuyện gia đình nên đã làm cam kết không khiếu nại và thi thể được bàn giao về nhà an táng.

Ngoài ra, ông Nguyễn Ngọc Phương Tâm, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long, cho biết thầy giáo T.H.H không phải là bệnh nhân của bệnh viện này và cũng chưa từng khám chữa bệnh ở đây.

