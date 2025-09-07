Truy tìm đối tượng sát hại vợ rồi bỏ trốn trong đêm

Đời sống 07/09/2025 09:20

Đối tượng được xác định là Sùng Seo Sủ (sinh năm 1969) đã ra tay sát hại vợ là bà Vừ Thị Sơ (sinh năm 1971) rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Theo thông tin từ VOV, tối 5/9, tại xã Nà Hỳ, tỉnh Điện Biên đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng. Nghi phạm được xác định là Sùng Seo Sủ (sinh năm 1969) đã ra tay sát hại vợ là bà Vừ Thị Sơ (sinh năm 1971) rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Nguyên nhân vụ việc hiện chưa được xác định.

Ông Chu Văn Sử, Chủ tịch UBND xã Nà Hỳ cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 21h45 ngày 5/9 tại bản Nà Khoa. Ngay sau khi nhận tin báo, Công an xã đã huy động toàn bộ lực lượng phối hợp cùng các xã lân cận tổ chức truy bắt.

Truy tìm đối tượng sát hại vợ rồi bỏ trốn trong đêm - Ảnh 1
Đối tượng Sùng Seo Sủ - Ảnh: VOV

Theo thông tin từ VietNamNet, tuy nhiên, đến nay đối tượng vẫn đang lẩn trốn. Công an xã Nà Hỳ cũng đã phát đi thông báo truy tìm đối tượng và đề nghị các bản cùng nhân dân nâng cao cảnh giác, kịp thời cung cấp thông tin, tố giác tội phạm nếu phát hiện đối tượng.

Hiện lực lượng điều tra của Công an tỉnh Điện Biên đã khám nghiệm hiện trường và tiến hành các bước điều tra, làm rõ nguyên nhân, truy tìm hung thủ.

