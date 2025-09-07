Cố băng qua đường sắt khi gác chắn đã hạ, người đàn ông bị tàu hỏa tông tử vong

Đời sống 07/09/2025 06:00

Vụ va chạm xảy ra vào khoảng 16h45 ngày 6/9, tại Km119+200 khu gian Cầu Yên, đoạn chạy qua phường Nam Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình).

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, chiều 6/9, một vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng xảy ra giữa đoàn tàu SE6 chạy hướng Nam - Bắc va chạm với 1 người điều khiển xe máy vượt đường sắt đoạn qua phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình khiến người đàn ông tử vong tại chỗ.

 

Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 16 giờ 44 phút ngày 6/9 tại km 119+200 thuộc khu gian Cầu Yên - Ninh Bình (thuộc địa bàn phường Nam Hoa Lư).

Vào thời điểm trên, ông Đinh Văn T. (SN 1968; ngụ xã Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) điều khiển xe máy 35F3-61xx đi tới đoạn đường trên. Lúc này hệ thống cảnh báo tự động và chuông cảnh báo đã phát tín hiệu có đoàn tàu sắp qua.

Tuy nhiên, ông Th. vẫn điều khiển xe máy vượt qua đường sắt và bị đoàn tàu tông tử vong.

Cố băng qua đường sắt khi gác chắn đã hạ, người đàn ông bị tàu hỏa tông tử vong - Ảnh 1
Hiện trường vụ va chạm khiến người đàn ông điều khiển xe máy tử vong - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, sau khi vụ tai nạn xảy ra, lái tàu và nhân viên đường sắt đã phối hợp với lực lượng chức năng giải quyết và tiếp tục cho đoàn tàu khởi hành.

Hiện, các đơn vị chức năng tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Làm đẹp ở spa tư nhân, vùng kín cô gái 22 tuổi bị biến dạng, phải đưa đi cấp cứu

Làm đẹp ở spa tư nhân, vùng kín cô gái 22 tuổi bị biến dạng, phải đưa đi cấp cứu

Sau khi thực hiện thủ thuật thẩm mỹ vùng kín tại một spa tư nhân, âm hộ của cô gái 22 tuổi bị biến dạng nghiêm trọng, phải cấp cứu trong đêm.

Xem thêm
Từ khóa:   tin moi tai nạn đường sắt tàu hỏa tông tử vong

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 7/9/2025, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền nhiều vô kể, phước lộc đầy nhà, trúng số độc đắc

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 7/9/2025, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền nhiều vô kể, phước lộc đầy nhà, trúng số độc đắc

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Vợ phát hiện chồng bị chết cháy trên đường, tiết lộ tình tiết bất ngờ

Vợ phát hiện chồng bị chết cháy trên đường, tiết lộ tình tiết bất ngờ

Đời sống 1 giờ 36 phút trước
Hoa hậu Thùy Tiên đòi nâng cổ phần sau phiên livestream 'vì kẹo Kera đắt khách'

Hoa hậu Thùy Tiên đòi nâng cổ phần sau phiên livestream 'vì kẹo Kera đắt khách'

Đời sống 1 giờ 46 phút trước
Loại củ rẻ như cho là “thuốc bổ tự nhiên” nhưng không phải ai cũng biết

Loại củ rẻ như cho là “thuốc bổ tự nhiên” nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 1 giờ 46 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 7/9/2025, Thần Tài lẫn quý nhân phù trợ, 3 con giáp ngẩng đầu thấy tiền, cúi xuống thấy bạc, sự nghiệp phát triển vượt bậc

Sau hôm nay, Chủ Nhật 7/9/2025, Thần Tài lẫn quý nhân phù trợ, 3 con giáp ngẩng đầu thấy tiền, cúi xuống thấy bạc, sự nghiệp phát triển vượt bậc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/9/2025), 3 con giáp 'đeo trên vai' lộc trời ban, tiền lương thưởng 'kếch xù', sự nghiệp hanh thông, hạnh phúc tròn đầy viên mãn

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/9/2025), 3 con giáp 'đeo trên vai' lộc trời ban, tiền lương thưởng 'kếch xù', sự nghiệp hanh thông, hạnh phúc tròn đầy viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Ăn sữa chua vừa đẹp dáng lại đẹp da nhưng cũng cực hại nếu kết hợp với 3 món này

Ăn sữa chua vừa đẹp dáng lại đẹp da nhưng cũng cực hại nếu kết hợp với 3 món này

Dinh dưỡng 2 giờ 46 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp trúng số độc đắc vào đúng ngày 7/9/2025, đếm tiền mỏi tay, công việc suôn sẻ trăm bề, sự nghiệp phất len 'thuận buồm xuôi gió'

Chúc mừng 3 con giáp trúng số độc đắc vào đúng ngày 7/9/2025, đếm tiền mỏi tay, công việc suôn sẻ trăm bề, sự nghiệp phất len 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (8/9-9/9), 3 con giáp gom tiền hốt bạc, nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (8/9-9/9), 3 con giáp gom tiền hốt bạc, nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 34 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 7/9/2025, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Sau ngày mai, Chủ Nhật 7/9/2025, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tài xế đột ngột lên cơn co giật, khiến xe mất kiểm soát, bốc cháy lao qua 4 làn đường trên cao tốc như phim hành động

Tài xế đột ngột lên cơn co giật, khiến xe mất kiểm soát, bốc cháy lao qua 4 làn đường trên cao tốc như phim hành động

Xe buýt đang di chuyển với tốc độ thì mất lái lao xuống vực khiến 15 người tử vong, 16 người bị thương

Xe buýt đang di chuyển với tốc độ thì mất lái lao xuống vực khiến 15 người tử vong, 16 người bị thương

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 6/9/2025, 3 con giáp 'ăn Lộc Trời' nên gặp hung hóa cát, khổ tận cam lai, tiền tài phất lên vù vù, sống trong Vinh Hoa Phú Quý

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 6/9/2025, 3 con giáp 'ăn Lộc Trời' nên gặp hung hóa cát, khổ tận cam lai, tiền tài phất lên vù vù, sống trong Vinh Hoa Phú Quý

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vợ phát hiện chồng bị chết cháy trên đường, tiết lộ tình tiết bất ngờ

Vợ phát hiện chồng bị chết cháy trên đường, tiết lộ tình tiết bất ngờ

Hoa hậu Thùy Tiên đòi nâng cổ phần sau phiên livestream 'vì kẹo Kera đắt khách'

Hoa hậu Thùy Tiên đòi nâng cổ phần sau phiên livestream 'vì kẹo Kera đắt khách'

TP.HCM: Tạm giam chủ tiệm thẩm mỹ thực hiện 500 ca hút mỡ trái phép, thu lợi 10 tỷ đồng

TP.HCM: Tạm giam chủ tiệm thẩm mỹ thực hiện 500 ca hút mỡ trái phép, thu lợi 10 tỷ đồng

Quảng Ninh: Công an vào cuộc vụ học sinh bị đánh hội đồng do mâu thuẫn yêu đương

Quảng Ninh: Công an vào cuộc vụ học sinh bị đánh hội đồng do mâu thuẫn yêu đương

Đắk Lắk: Xe thu gom rác tông học sinh lớp 6 tử vong trong trường học

Đắk Lắk: Xe thu gom rác tông học sinh lớp 6 tử vong trong trường học

Gia Lai: Nước lũ đổ về, trên 300 hộ dân đang bị chia cắt

Gia Lai: Nước lũ đổ về, trên 300 hộ dân đang bị chia cắt