Giải cứu người đàn ông bị rơi xuống giếng khô sâu hơn 20 mét

Đời sống 05/09/2025 13:33

Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu một nạn nhân bị rơi xuống giếng khô sâu hơn 20 mét.

Theo thông tin từ báo Lao Động, ngày 5/9, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đồng Nai thông tin vừa cứu sống một người đàn ông rơi xuống giếng hoang sâu hơn 20m.

Nạn nhân được xác định là ông B.V.V., 60 tuổi, ngụ ấp Đồng Tiến 6, xã Đồng Tâm, tỉnh Đồng Nai.

Chiều tối 4/9, sau khi nhậu xong, ông V. ra giếng hoang gần nhà ngồi. Đến khoảng 18h, người nhà phát hiện ông V. loạng choạng rơi xuống giếng sâu nên hô hoán mọi người đến cứu.

Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Bình Phước đã điều động một xe cứu nạn, 10 chiến sĩ nhanh chóng đến cứu người.

Giải cứu người đàn ông bị rơi xuống giếng khô sâu hơn 20 mét - Ảnh 1
Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Đồng Nai cứu người đàn ông rơi xuống giếng - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, hiện trường là giếng khô, sâu hơn 20m đã bỏ hoang lâu ngày. Người đàn ông còn sống nhưng tình trạng sức khỏe hết sức nguy hiểm, bắt đầu mất dần ý thức, chân tay còn cử động nhưng rất yếu.

Sau khi nhận định tình hình, lực lượng chuyên nghiệp nhanh chóng thả bình oxy hỗ trợ ông hô hấp, đồng thời làm giảm nồng độ các khí độc tích tụ lâu ngày dưới giếng sâu.

Lực lượng cứu nạn triển khai bộ giá ba chân kết hợp với hệ thống ròng rọc đưa chiến sĩ cùng các trang thiết bị và bình khí thở xuống giếng sâu để hỗ trợ đưa người đàn ông lên khu vực an toàn.

Chỉ trong vòng 5 phút, lực lượng chức năng đã đưa ông lên, sơ cứu và đưa vào bệnh viện tiếp tục cứu chữa.

Hiện ông này đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần ổn định và đang tiếp tục được theo dõi ở Bệnh viện đa khoa Bình Phước.

Vì sao phải cài bông hồng lên áo trong ngày lễ Vu Lan?

Vì sao phải cài bông hồng lên áo trong ngày lễ Vu Lan?

Trong lễ Vu Lan, nghi thức “Bông hồng cài áo” mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt và không thể thiếu.

Xem thêm
Từ khóa:   rơi xuống giếng sâu giải cứu tin moi

TIN MỚI NHẤT

Trong vòng 3 tháng cuối năm 2025, 3 con giáp bắc thang đến thành công, ngân khố căng tràn, may mắn thấm vào người, tương lai xán lạn

Trong vòng 3 tháng cuối năm 2025, 3 con giáp bắc thang đến thành công, ngân khố căng tràn, may mắn thấm vào người, tương lai xán lạn

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Bảy 6/9/2025, 3 con giáp sau sẽ như từ 'gà hóa phượng hoàng', tiền tài ngập két, sải cánh tới vạch đích

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 6/9/2025, 3 con giáp sau sẽ như từ 'gà hóa phượng hoàng', tiền tài ngập két, sải cánh tới vạch đích

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Nam thanh niên bị người đàn ông đuổi đánh tới tấp ở TP.HCM

Nam thanh niên bị người đàn ông đuổi đánh tới tấp ở TP.HCM

Đời sống 50 phút trước
Gia Lai: 9 học sinh bị ngộ độc khi tự ý bắt cóc về làm thịt ăn

Gia Lai: 9 học sinh bị ngộ độc khi tự ý bắt cóc về làm thịt ăn

Đời sống 1 giờ 8 phút trước
Từ nay đến 9/9, 3 con giáp Trời thả Lộc vàng, Thần Tài phát lì xì, thay thời đổi vận giàu sang, tiền tiêu thả ga, sống không lo nghĩ

Từ nay đến 9/9, 3 con giáp Trời thả Lộc vàng, Thần Tài phát lì xì, thay thời đổi vận giàu sang, tiền tiêu thả ga, sống không lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Lưu Diệc Phi khẳng định vị thế với vị trí trung tâm của trang bìa tạp chí Vogue Trung Quốc

Lưu Diệc Phi khẳng định vị thế với vị trí trung tâm của trang bìa tạp chí Vogue Trung Quốc

Sao quốc tế 1 giờ 58 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (6/9-7/9), 3 con giáp phát lộc phát tài, tiền bạc đầy túi, của nả đầy tay, ăn sung mặc sướng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (6/9-7/9), 3 con giáp phát lộc phát tài, tiền bạc đầy túi, của nả đầy tay, ăn sung mặc sướng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Trong các ngày 9/9, 10/9, 11/9, 3 con giáp Tài Lộc đỏ rực cả bầu trời, tiền ào ạt vào túi, có của ăn của để, công thành danh toại, mọi điều trở nên tốt đẹp

Trong các ngày 9/9, 10/9, 11/9, 3 con giáp Tài Lộc đỏ rực cả bầu trời, tiền ào ạt vào túi, có của ăn của để, công thành danh toại, mọi điều trở nên tốt đẹp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Vì sao không muốn Châu Dã đóng chung phim với Vương Tinh Việt?

Vì sao không muốn Châu Dã đóng chung phim với Vương Tinh Việt?

Sao quốc tế 2 giờ 29 phút trước
Ngồi chờ con trai đổ xăng, mẹ bị ô tô cán tử vong khiến nhiều người chứng kiến hoảng hốt

Ngồi chờ con trai đổ xăng, mẹ bị ô tô cán tử vong khiến nhiều người chứng kiến hoảng hốt

Video 2 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tàu điện trật bánh đâm vào tòa nhà bên đường khiến ít nhất 15 người tử vong, 18 người bị thương

Tàu điện trật bánh đâm vào tòa nhà bên đường khiến ít nhất 15 người tử vong, 18 người bị thương

Vụ bé gái 1 tuổi bị bầm tím mặt khi gửi nhà trẻ ở Bắc Ninh: Tạm giữ cô giáo

Vụ bé gái 1 tuổi bị bầm tím mặt khi gửi nhà trẻ ở Bắc Ninh: Tạm giữ cô giáo

Hà Nội: Cô gái trẻ bị nhóm người đánh hội đồng dã man trong đêm, bị thương tích nặng phải nhập viện cấp cứu

Hà Nội: Cô gái trẻ bị nhóm người đánh hội đồng dã man trong đêm, bị thương tích nặng phải nhập viện cấp cứu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nam thanh niên bị người đàn ông đuổi đánh tới tấp ở TP.HCM

Nam thanh niên bị người đàn ông đuổi đánh tới tấp ở TP.HCM

Gia Lai: 9 học sinh bị ngộ độc khi tự ý bắt cóc về làm thịt ăn

Gia Lai: 9 học sinh bị ngộ độc khi tự ý bắt cóc về làm thịt ăn

Hà Nội: Cô gái trẻ bị nhóm người đánh hội đồng dã man trong đêm, bị thương tích nặng phải nhập viện cấp cứu

Hà Nội: Cô gái trẻ bị nhóm người đánh hội đồng dã man trong đêm, bị thương tích nặng phải nhập viện cấp cứu

Vì sao phải cài bông hồng lên áo trong ngày lễ Vu Lan?

Vì sao phải cài bông hồng lên áo trong ngày lễ Vu Lan?

Nóng: Kẹo Kera do Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs bán chỉ chiếm 0,61% đến 0,75% bột rau củ

Nóng: Kẹo Kera do Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs bán chỉ chiếm 0,61% đến 0,75% bột rau củ

Cô gái 25 tuổi hoại tử bụng sau khi đụng dao kéo để có 'eo con kiến'

Cô gái 25 tuổi hoại tử bụng sau khi đụng dao kéo để có 'eo con kiến'