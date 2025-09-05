Giải cứu người đàn ông bị rơi xuống giếng khô sâu hơn 20 mét

Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu một nạn nhân bị rơi xuống giếng khô sâu hơn 20 mét.

Theo thông tin từ báo Lao Động, ngày 5/9, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đồng Nai thông tin vừa cứu sống một người đàn ông rơi xuống giếng hoang sâu hơn 20m.

Nạn nhân được xác định là ông B.V.V., 60 tuổi, ngụ ấp Đồng Tiến 6, xã Đồng Tâm, tỉnh Đồng Nai.

Chiều tối 4/9, sau khi nhậu xong, ông V. ra giếng hoang gần nhà ngồi. Đến khoảng 18h, người nhà phát hiện ông V. loạng choạng rơi xuống giếng sâu nên hô hoán mọi người đến cứu.

Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Bình Phước đã điều động một xe cứu nạn, 10 chiến sĩ nhanh chóng đến cứu người.

Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Đồng Nai cứu người đàn ông rơi xuống giếng - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, hiện trường là giếng khô, sâu hơn 20m đã bỏ hoang lâu ngày. Người đàn ông còn sống nhưng tình trạng sức khỏe hết sức nguy hiểm, bắt đầu mất dần ý thức, chân tay còn cử động nhưng rất yếu.

Sau khi nhận định tình hình, lực lượng chuyên nghiệp nhanh chóng thả bình oxy hỗ trợ ông hô hấp, đồng thời làm giảm nồng độ các khí độc tích tụ lâu ngày dưới giếng sâu.

Lực lượng cứu nạn triển khai bộ giá ba chân kết hợp với hệ thống ròng rọc đưa chiến sĩ cùng các trang thiết bị và bình khí thở xuống giếng sâu để hỗ trợ đưa người đàn ông lên khu vực an toàn.

Chỉ trong vòng 5 phút, lực lượng chức năng đã đưa ông lên, sơ cứu và đưa vào bệnh viện tiếp tục cứu chữa.

Hiện ông này đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần ổn định và đang tiếp tục được theo dõi ở Bệnh viện đa khoa Bình Phước.

