Cô gái 25 tuổi hoại tử bụng sau khi đụng dao kéo để có 'eo con kiến'

3 tháng sau khi hút mỡ tạo hình bụng, chị N.T.H đã đăng ký gói tiêm trị sẹo với liệu trình 3 buổi. Sau khi tiêm 10 ngày, bụng chị H. bắt đầu có dấu hiệu khó chịu và đau vùng tiêm.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 5/9, Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Minh Nghĩa - Phụ trách khoa Phẫu thuật thẩm mỹ, Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai (Hà Nội) cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận nữ bệnh nhân N.T.H (25 tuổi, Bắc Ninh) đến thăm khám trong tình trạng tổ chức mô vùng bụng tổn thương và hoại tử trắng. Ba tháng trước, người phụ nữ trẻ này đã phẫu thuật hút mỡ và tạo hình bụng. Đến tháng 7, chị H. đi cùng bạn bè đến spa làm đẹp và đăng ký gói tiêm trị sẹo với liệu trình 3 buổi. Sau khi tiêm 3 buổi trong 10 ngày thì bụng chị H. bắt đầu có dấu hiệu khó chịu và đau vùng tiêm.

Thăm khám cho bệnh nhân, bác sĩ Nghĩa nhận thấy tổ chức mô vùng bụng đã bị tổn thương và gây hoại tử trắng. Bác sĩ đã chỉ định siêu âm vùng bụng và kết luận tổ chức mô tổn thương sâu, phải theo dõi thêm nếu tổ chức da bụng có thể giãn ra thì sẽ xử trí được. Nếu không sẽ phải can thiệp phẫu thuật tạo hình lại phần hoại tử trắng. Đây là ca biến chứng nghiêm trọng do chăm sóc hậu phẫu sai. Sau khi được thăm khám, chỉ định uống thuốc, đến nay tình trạng hoại tử của bệnh nhân tiến triển tốt, không đau âm ỉ, nhưng vẫn cần theo dõi thêm.

Ba tháng sau khi phẫu thuật tạo hình bụng, chị N.T.H đã phải cầu cứu bác sĩ vì sẹo to phì đại, vết khâu như dây thừng gây mất thẩm mỹ - Ảnh: VietNamNet Theo thông tin từ VnExpress, bác sĩ Nghĩa cho biết thời gian gần đây liên tục tiếp nhận các ca biến chứng sau hút mỡ bụng làm đẹp. Như nữ bệnh nhân 50 tuổi ở Thanh Hóa, hút mỡ bụng 7 năm. Tuy nhiên, do làm ở cơ sở không uy tín, bệnh nhân không được xử lý phần da và cân cơ bụng, sau mổ bụng để lại da dư, lồi lõm, kém thẩm mỹ. Theo bác sĩ, ba yếu tố để có một ca bụng đẹp là chỉ định đúng kỹ thuật mổ phù hợp với tình trạng thực tế của bệnh nhân; kỹ thuật mổ và khâu chuẩn xác, ngoài việc loại bỏ hết phần mỡ và da dư thừa, bác sĩ (hoặc kỹ thuật viên) phải khâu siết cân cơ, giúp vùng bụng săn chắc từ bên trong; chăm sóc hậu phẫu đúng cách, chăm sóc tận tâm để đảm bảo kết quả hồi phục tốt nhất. "Sai một trong ba yếu tố, kết quả sẽ không như mong muốn, thậm chí có thể dẫn đến biến chứng", bác sĩ cho hay. Bác sĩ Nghĩa khuyến cáo không nên tin quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội mà hãy lựa chọn cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ có uy tín và năng lực chuyên môn. Quyết định sáng suốt ngay từ đầu sẽ giúp tiết kiệm thời gian, chi phí và quan trọng nhất là đảm bảo an toàn sức khỏe.

