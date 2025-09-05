Sức khỏe hiện tại của bé gái bị bầm tím mặt sau khoảng 7 tiếng ở nhà trẻ

Đời sống 05/09/2025 10:40

Cơ quan Công an đã tạm giữ L.T.V. A (giáo viên cơ sở mầm non) về hành vi cố ý gây thương tích cho cháu D.T.V ở phường Tiền Phong (Bắc Ninh).

Theo thông tin từ VTC News, tối 4/9, ông Ong Thế Viên, Chủ tịch UBND phường Tiền Phong, tỉnh Bắc Ninh cho biết, cơ quan chức năng đã lập biên bản tạm giữ cô giáo L.T.V.A. (SN 1990), giáo viên cơ sở giáo dục mầm non tư thục Mùa Xuân - cơ sở 1 (phường Tiền Phong, Bắc Ninh), để làm rõ vụ việc liên quan bé gái hơn 1 tuổi bị bầm tím mặt khi gửi nhà trẻ.

Trước đó, ngày 3/9, Công an phường Tiền Phong tiếp nhận phản ánh từ chị Đinh Thạch Lan (SN 2000, trú tại tổ dân phố Thành Công, phường Tiền Phong) về việc con gái chị là cháu D.T.V (sinh tháng 6/2024) sau khi được đón từ lớp mầm non về nhà đã xuất hiện nhiều vết bầm tím trên mặt và cơ thể.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Tiền Phong đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Ninh điều tra, xác minh.

Kết quả điều tra ban đầu xác định cô giáo L.T.V.A là người giảng dạy tại cơ sở mầm non nói trên.

Sức khỏe hiện tại của bé gái bị bầm tím mặt sau khoảng 7 tiếng ở nhà trẻ - Ảnh 1
Hình ảnh cháu V có nhiều vết bầm tím trên mặt - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, kết quả xác định cháu V bị thương tích phần mềm, bầm tím vùng má hai bên, bầm tím vùng trán, xước da, tím vùng lưng bên trái. Chủ tịch UBND phường Tiền Phong giao cho Công an phường tiến hành làm việc với các tập thể, cá nhân có liên quan để làm rõ vụ việc.

Cùng ngày, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường cùng lãnh đạo, cán bộ phòng Văn hóa-Xã hội phường đã đến gia đình hỏi thăm tình hình sức khỏe cháu bé, động viên và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của gia đình.

Thời điểm đoàn xuống thăm, sức khỏe của cháu D.T.V ổn định, chơi cùng bố mẹ.

Vụ bé gái 1 tuổi bị bầm tím mặt khi gửi nhà trẻ ở Bắc Ninh: Tạm giữ cô giáo

Vụ bé gái 1 tuổi bị bầm tím mặt khi gửi nhà trẻ ở Bắc Ninh: Tạm giữ cô giáo

Ngày 4/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định tạm giữ đối với bảo mẫu L.T.V.A về hành vi 'Cố ý gây thương tích'.

