Chiều 4/9, UBND xã Phù Mỹ, tỉnh Gia Lai đã đến thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ 4 triệu đồng cho 2 gia đình ở thôn Trung Thành 1, có con nhỏ tử vong do đuối nước.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, khoảng 14 giờ ngày 3/9, 3 em nhỏ ở thôn Trung Thành 1 rủ nhau ra chơi ở bờ ao cách nhà hơn 100 m. Trong lúc vui đùa, em Võ Phúc L. (2 tuổi) bất ngờ trượt chân rơi xuống ao sâu khoảng 2,5 m. Thấy em gặp nạn, em Trần Tuấn K. (12 tuổi) lao xuống cứu nhưng do không biết bơi nên cả hai cùng chìm xuống nước.

Anh trai của L. là Võ Phúc H. (4 tuổi) chạy về gọi mẹ và bà nội đến ứng cứu. Nghe người thân hô hoán, một người đàn ông gần đó nhảy xuống đưa được 2 cháu lên bờ, song cả hai đều không qua khỏi.

Ao làng nơi hai em nhỏ đuối nước thương tâm - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ VietNamNet, một sự việc thương tâm tương tự xảy ra vào khoảng 10h sáng ngày 30/8, 2 cháu Bùi Minh Q. (SN 2018) và em gái là Bùi Thị Minh Ng. (SN 2021, trú thôn Yên Mỹ) ra khu vực gần hồ Yên Quang (hồ 3) để chơi. Trong lúc đang chơi, không may cả 2 bị trượt chân rơi xuống hồ mất tích.

Sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã huy động hàng chục dân quân tự vệ và công an phối hợp cùng người dân địa phương tìm kiếm dưới lòng hồ.

Đến khoảng 11h30, các lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể 2 cháu dưới hồ, làm các thủ tục và bàn giao cho gia đình an táng theo phong tục địa phương.

Chính quyền địa phương sẽ thành lập đoàn thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình trước mắt 10 triệu đồng để lo hậu sự cho 2 cháu.

Được biết, nhà 2 cháu ở dưới chân hồ (cách vài chục mét), bố mẹ đi làm nên 2 cháu ở nhà tự chơi với nhau thì xảy ra sự việc đau lòng trên và gia đình này cũng mới có 2 người con.

Điều tra vụ bé gái ở Bắc Ninh bị bầm tím khắp gương mặt khi gửi ở nhà trẻ Ngày 4/9, trên mạng xã hội Facebook “Tin Nóng Bắc Ninh” xuất hiện thông tin với nội dung: “phường Tiền Phong: gia đình tá hỏa khi gửi con ở mầm non tư thục, khi đi vẫn ngon nghẻ, khi về bầm tím khắp người. Gia đình đã trình báo công an”.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chau-be-12-tuoi-nhay-xuong-ao-cuu-be-2-tuoi-ca-2-eu-tu-vong-741283.html