Sau va chạm với xe máy, nữ tài xế hốt hoảng đánh lái tông phải ô tô, 2 người nhập viện

Đời sống 04/09/2025 15:17

Đang lưu thông trên đường Thống Nhất (TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), ô tô 4 chỗ do nữ tài xế cầm lái bất ngờ va chạm xe máy rồi tiếp tục tông vào ô tô khác.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vụ việc xảy ra vào sáng nay (30/8), trên đường Thống Nhất, phường Tam Thắng (TPHCM), khiến một người bị thương.

Khoảng gần 6h, một phụ nữ điều khiển ô tô 4 chỗ biển số 72A-061.xx lưu thông trên đường Thống Nhất hướng ra Lê Hồng Phong. Khi đến giao lộ với hẻm 285 Bình Giã, xe này va chạm với một xe máy băng qua đường.

Sau cú va chạm, ô tô tiếp tục lao vào xe bán tải đậu bên lề, đẩy phương tiện này húc vào đuôi một ô tô điện phía trước.

Sau va chạm với xe máy, nữ tài xế hốt hoảng đánh lái tông phải ô tô, 2 người nhập viện - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ VietNamNet, hậu quả vụ tai nạn, người phụ nữ điều khiển xe máy bị thương, được người dân đưa đi cấp cứu. Ô tô 4 chỗ hư hỏng nặng phần đầu, hai xe còn lại bị móp méo.

Tại hiện trường, nữ tài xế ô tô 4 chỗ cho biết, sau khi va chạm với xe máy băng qua đường, do hốt hoảng nên đánh lái gây ra vụ tai nạn liên hoàn.

Sau va chạm với xe máy, nữ tài xế hốt hoảng đánh lái tông phải ô tô, 2 người nhập viện - Ảnh 2
Sau va chạm, ô tô 4 chỗ biến dạng phần đầu - Ảnh: VietNamNet

Lực lượng CSGT sau đó đã có mặt tại hiện trường, điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn

