Cháy công ty kiểm nghiệm thực phẩm khiến dân cư nháo nhào tháo chạy

Đời sống 04/09/2025 13:34

Trên sân thượng của một công ty ở TPHCM bỗng bốc cháy, lực lượng chữa cháy có mặt kịp thời xử lí, ngăn chặn lửa lan sang các nhà dân liền kề.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 4/9, Công an phường An Lạc cùng Công an TP.HCM điều tra, làm rõ vụ cháy công ty trên đường số 4.

 

Cụ thể, hơn 7 giờ cùng ngày, người dân đi đường phát hiện khói lửa tỏa ra tại sân thượng của một công ty (căn nhà gồm 1 trệt 3 tầng) trên đường số 4, phường An Lạc (quận Bình Tân cũ), TP.HCM nên thông báo cho bảo vệ tại đây biết.

Thấy cháy, bảo vệ công ty này liền ngắt điện cầu dao chính căn nhà, huy động bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành. Ngọn lửa bùng phát khiến mọi người phải tháo chạy xuống phía dưới nhà, thoát ra bên ngoài đường. Một số thực khách đang ăn uống phía ở các hàng quán gần đó lo lắng, di chuyển ra xa khu vực cháy.

Cháy công ty kiểm nghiệm thực phẩm khiến dân cư nháo nhào tháo chạy - Ảnh 1
Lực lượng chức năng tiến hành chữa cháy tại hiện trường - Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM điều phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ đến chữa cháy. Đám cháy được khống chế dập tắt sau đó, không để cháy lan nhà dân liền kề.

Theo bảo vệ của công ty trên, công ty hoạt động trong lĩnh vực phân tích kiểm nghiệm - kiểm tra chất lượng sản phẩm thực phẩm các loại.

Thời điểm xảy ra cháy, tại công ty có 2 bảo vệ. Trong đó, 3 nhân viên khác cũng vừa đến công ty, khi phát hiện cháy thì cùng nhau dập lửa. Nhờ phát hiện cháy sớm nên đã ngăn được thiệt hại thấp nhất cho công ty. Khu vực cháy là ở trên cao phần sân thượng căn nhà. Vụ cháy không có thương vong về người.

Nguyên nhân cũng như thiệt hại từ vụ cháy công ty trên đường số 4 (phường An Lạc) đang được công an điều tra, thống kê làm rõ.

