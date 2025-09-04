Đang chờ đèn đỏ, ô tô 7 chỗ bị xe tải tông bẹp dúm khiến 3 người thương vong

Đời sống 04/09/2025 11:09

(NLĐO)- Ô tô 7 chỗ dừng chờ đèn đỏ trên tuyến đường nối 2 cao tốc bất ngờ bị xe tải tông từ phía sau khiến tài xế tử vong, 2 người cùng đi bị thương.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 4/9, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Ninh Bình cho hay, khoảng 21h10 ngày 3/9, tại đường nối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, đoạn chạy qua địa bàn xã Bắc Lý, tỉnh Ninh Bình, xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa 4 ô tô, khiến một người tử vong, một người bị thương.

Vào thời điểm nói trên, tại ngã tư có đèn giao thông, hướng cầu Thái Hà - Liêm Tuyền, xảy ra vụ tai nạn giữa 4 ô tô, gồm 3 xe tải và một ô tô con. Trong đó, ô tô con bị kẹp ở giữa 2 xe tải khiến 3 người mắc kẹt bên trong.

Đang chờ đèn đỏ, ô tô 7 chỗ bị xe tải tông bẹp dúm khiến 3 người thương vong - Ảnh 1
Chiếc ô tô con nằm bẹp rúm sau vụ tai nạn - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Ninh Bình, đã đến hiện trường phân luồng giao thông, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Ninh Bình đã điều động một xe chuyên dụng cùng 8 cán bộ chiến sỹ, 1 xe cẩu, 2 máy xúc để nâng, kéo ô tô con bị mắc kẹt ra ngoài.

Đang chờ đèn đỏ, ô tô 7 chỗ bị xe tải tông bẹp dúm khiến 3 người thương vong - Ảnh 2Đang chờ đèn đỏ, ô tô 7 chỗ bị xe tải tông bẹp dúm khiến 3 người thương vong - Ảnh 3
Lực lượng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Ninh Bình sử dụng cẩu nâng để cứu các nạn nhân ra khỏi ô tô 7 chỗ - Ảnh: Báo Người Lao Động

Sau khoảng hơn 30 phút, lực lượng cứu hộ đã cứu được 2 người còn sống trong ô tô con, tài xế ô tô con đã tử vong.

Nạn nhân tử vong được xác định là anh Đ.T.Đ., quê ở Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.

