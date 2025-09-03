Chiều 3/9, Công an TPHCM đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe máy và ô tô tải khiến người đàn ông tử vong tại chỗ.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, chiều 3/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của một người đàn ông bán bánh mì sau khi va chạm với xe tải trên đường ĐT.741, đoạn qua xã Phú Giáo, TP.HCM (trước đây là tỉnh Bình Dương).

Cụ thể, khoảng 12h30 cùng ngày, người dân nghe thấy một tiếng động lớn nên chạy ra kiểm tra và phát hiện một người đàn ông bán bánh mì, được xác định là ông L., đã tử vong sau đuôi xe tải.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Tiền Phong

Tại hiện trường, chiếc xe máy và nạn nhân vẫn còn dính chặt vào phía sau xe tải. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã có mặt để khám nghiệm và điều tra vụ việc.

Theo hình ảnh từ camera an ninh gần đó, chiếc xe tải đã dừng đỗ ở làn đường dành cho xe máy. Ông L. điều khiển xe máy bán bánh mì đã tông trực diện vào đuôi xe tải này.

Được biết, tuyến đường này không cấm xe dừng đỗ. Tuy nhiên, nhiều người dân địa phương cho biết, một số xe tải thường xuyên dừng đỗ để ăn cơm ngay trên làn đường xe máy, gây cản trở giao thông.

Chiếc xe máy dính chặt sau xe tải - Ảnh: VOV

Theo thông tin từ VOV, dựa vào lời kể của người dân, ông L. quê ở Quảng Ngãi, có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Cả nhà ông đã đến huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương cũ thuê trọ để mưu sinh bằng nghề bán bánh mì và vé số. Do hoàn cảnh đáng thương, người dân xung quanh đã cùng nhau quyên góp để hỗ trợ gia đình đưa thi thể ông về quê an táng.

