Mưa dông nhiều ngày qua tại Lâm Đồng khiến một người đàn ông 57 tuổi bị sét đánh tử vong, đồng thời gây ngập úng hàng trăm héc-ta (ha) cây trồng.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 3/9, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cho biết, từ ngày 1 - 3/9, nhiều khu vực trên địa bàn xuất hiện mưa to đến rất to, kèm theo lốc xoáy, gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản và hạ tầng.

Theo đó, tối 2/9, ông L.M.H (57 tuổi, trú thôn Tú Sơn, xã Sông Lũy) bị sét đánh tử vong khi đang ở ngoài trời. Mưa lớn cũng khiến 24 hộ dân xã Đạ Tẻh phải di dời tài sản; hàng trăm nhà dân ở xã Nam Thành ngập úng. Còn tại xã Nghị Đức, hơn 200 giếng nước ngập, ô nhiễm cùng 17ha lúa ngã đổ, hư hỏng. Bên cạnh đó, gần 530ha cây trồng, chủ yếu là dâu, lúa, cây ăn quả và hoa màu khác tại nhiều xã cũng bị chìm trong nước.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng, mưa lốc còn làm hư hỏng, sạt lở nhiều tuyến giao thông nông thôn; 2 cây cầu bị hư hại nặng. Hiện lực lượng chức năng đã triển khai ứng phó, di dời người dân đến nơi an toàn, bố trí lực lượng chốt chặn tại các điểm cầu, đường ngập để đảm bảo an toàn.

Nhiều tuyến đường ở xã Đạ Tẻh ngập nặng - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ VnExpress, một sự việc tương tự xảy ra vào ngày 1/9, khu vực quận Long Biên cũ có mưa giông, sấm sét. Bất ngờ sau tiếng sét lớn, hai người đi xe máy trên đê Long Biên - Xuân Quan đổ ra đường. Người đàn ông lái xe bị văng ra xa. Cô gái 26 tuổi ngồi sau tử vong tại chỗ.

Nhà cách hiện trường 300 m, chị Vũ Ngọc Ánh cho biết lúc bấy giờ bầu trời phủ mây giông, mưa nhỏ. "Tôi đang ngồi trong nhà thì nghe thấy tiếng sét rất lớn làm rung cả nhà, chạy ra đường thấy mũ bảo hiểm của nạn nhân bị cháy xém, vỡ đôi. Một ôtô 7 chỗ cạnh đó bị chết máy", chị Ánh kể.

ào, giông sau đó ảnh hưởng tới các phường Hồng Hà, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Ngọc Hà, Tây Hồ, Giảng Võ.

